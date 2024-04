“Depende de ella”: Roberto Cox aseguró que “estaría bien” un regreso de Tonka Tomicic a la televisión

Roberto Cox se manifestó anoche a favor de un eventual regreso de Tonka Tomicic a la televisión luego de su abrupta salida de Canal 13.

El periodista y rostro de CHV participó como DJ en un evento de la plataforma de pago para adultos “Arsmate”, que este sábado realizó una nueva edición de su premiación anual a sus creadores de contenidos. Evento que precisamente contó con la presencia de la modelo como animadora junto a Julio César Rodríguez.

El buen deseo de Roberto Cox para Tonka

“Hace como tres días me llamó la producción, la organización del evento, me dijeron si quería participar, venir a tocar un poquito de música, y nada, acá estamos”, contó el también lector de noticias en la señal televisiva propiedad de Paramount.

Respecto de un eventual retorno de Tomicic a la pantalla abierta, donde su nombre ha estado vinculado en los últimos a una serie de rumores de prensa farandulera por una eventual animación en el programa “Caja de pandora”, de La Red, Cox indicó a pubimetro.cl que de ser real la oferta del canal privado, sería una buena opción para la exfigura de Canal 13.

“Me parece perfecto que Tonka haya vuelto a la animación en este evento. Genial, es lo que ella mejor sabe hacer, es su trabajo, bien. ¿Qué te puedo decir? ¿Si me gustaría verla de nuevo en pantalla? Eso depende de ella. Si ella quiere y se le abren las puertas para volver a la tele yo creo que estaría bien”, apuntó el periodista, quien si bien reconoció no tener “contacto con ella”, reconoció su relevancia en la TV nacional.

“Yo no tengo contacto con ella. He trabajado con ella, la mejor relación con ella, pero no tenemos relación cotidiana. Nosotros no somos amigos, así que no he hablado con ella”, finalizó.