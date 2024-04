¿El nuevo álbum de Danna Paola va dirigida a una mujer? Esta es la teoría de sus fans

Danna, la cantante y actriz mexicana, ha lanzado su más reciente álbum titulado “Childstar”, marcando así otra etapa en su carrera musical.

Sin embargo, una canción en particular ha llamado la atención de sus seguidores, quienes han comenzado a especular sobre su destinatario y han desarrollado una interesante teoría.

La canción en cuestión que ha generado curiosidad se titula “PLATONIK” y la cual se asume que está dirigida a una mujer.

Durante la presentación anticipada del álbum, se proyectó un video en el que se veía a Danna disfrutando de su propia canción, lo cual ha alimentado aún más las especulaciones.

Los fans más acérrimos han empezado a formular la teoría de que esta canción podría estar dedicada a Ester Expósito, la talentosa actriz española con quien Danna compartió escenas en la exitosa serie “Élite” y con quien se le ha relacionado sentimentalmente en varias ocasiones.

Letra sugestiva

La lírica de “PLATONIK” contiene versos sugestivos que respaldan esta teoría, como “No hay nadie como ella, sus labios son estrellas” y “No sé ni cómo explicarle que me muero por ella”.

Aquí la letra:

[Intro]

Ah-ah

Mmm, ah-ah-ah

[Verso 1]

Fue un beso inocente

Un juego diferente

¿Y qué podría pasar? Fue un beso nada más

Y fuimos muy decentes (Ah-ah)

[Pre-Coro]

Se nota en tu mirada

Cómo miras mi espalda

Me dejas sin palabra’

Y no puedo evitar lo que pienso en mi cama

[Coro]

No hay nadie como ella (Ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella, ah (Mmm)

No hay nadie como ella (Ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -еllas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que mе muero por ella, ay (Ah)

[Verso 2]

El momento, besarte, mi mente (Ah-ah-ah)

Se detuvo y no era consciente

Que no iba a poder confesarte

Que tus labios los llevo en mí siempre (Ah-ah-ah)

Yo sé que tú no quieres malherirme

Me tienes a tu lado, nena, dime

Si quieres lo dejamos en lo simple

You know it, I know it

[Coro]

No hay nadie como ella (Ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella, ah (Por ella, por ella)

No hay nadie como ella (Ella, ella; ah-ah)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella, ay (Por ella, por ella)

[Pre-Coro]

Se nota en tu mirada (Uh, ay)

Cómo miras mi espalda

Me dejas sin palabra’

Y no puedo evitar lo que pienso en mi cama

[Coro]

No hay nadie como ella (Ella, ella; ah)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas; ah-ah-ah)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella, ah (Por ella, por ella)

No hay nadie como ella (Ella, ella)

Sus labios son estrellas (-ellas, -ellas)

No sé ni cómo explicarle (No, no, no, no, no)

Que me muero por ella (Por ella, por ella)

Estos fragmentos han llevado a los fans a especular sobre un posible romance entre las dos artistas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la canción está dedicada a Ester Expósito o a alguien más.