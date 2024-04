“Me portaba mal”: Eskarcita contó detalles desconocidos de su infancia en “La divina comida”

Un repaso a su infancia, en la que reconoció haber sido una niña bastante inquieta, y el gran aprendizaje que le dejó su paso como scout, fueron algunas de las revelaciones que entregó anoche la exparticipante de “Gran Hermano”, Eskarcita, en su paso por el programa “La divina comida”.

Fue en el bloque de su invitación a Nicole Moreno, Tomás Cox y René de la Vega -los demás invitados del programa-, que la chica reality sorprendió con una serie de fotografías de su infancia, entre ellas, una donde usaba las zapatillas de su padre (“siempre me los ponía”), otra con uniforme escolar y la última, vestida con la tenida de scout, que acompañó a su menú como anfitriona.

Las confesiones de Scarlette Gálvez

“Me encontré con unas fotitos de cuando era bebé, mira. No, que tierna yo, igual. Siempre con mis chochitos, mi chasquilla, con mis moñitos, un look muy coqueto. Aparte, siempre me ponía los zapatos de mi papá, jajajá”, inició una de las finalistas del reality de CHV.

“Esta foto es de octavo. Que era chica, mi cara de polla, jajajá. Míralo, que feíto. Era desordenada, tenía la pura cara de, pero sí, me portaba mal”, reconoció Scarlette Gálvez, quien mostró encantada otra imagen de su niñez, que en sus palabras, era “topísima. Con mi chasquilla, mi pelo largo, con rulos, hermoso, y mis pompones. Me encantaba”.

Su paso por los scout, sin embargo, fue el hito más relevante que reconoció haber vivido Eskarcita. “Antes de mostrarte mi menú, quiero mostrarte esta fotito que es cuando iba a scout. Es del 2019, en un jamboree”, contó.

Eskarcita. Fuente: Captura de pantalla del programa "La divina comida", de Chilevisión.

“Empecé desde como los siete años, fue parte siempre de mi adolescencia, y de mi crecimiento. Siento que eso me hizo ser mejor persona que lo que pude haber sido, así que me encanta. Veo esta foto y me transporto a esos momentos de campamento, de naturaleza, de todo, así que me encanta”, aseveró la joven, quien se comparó con un cruton al contestar el divino quiz del programa.

“¿Qué es eso del divino quiz? Vamos a eso, lista para que me pregunten. ¿Que ingrediente era yo en la ensalada de ‘Gran Hermano’? Yo creo que era como un cruton. Algo así como medio que a veces lo ponís (sic), a veces te gusta, a veces lo sacai (sic), y así”, dijo.

“Yo creo que el canapé vendría siendo la Vivi, porque ella no se perdía ninguna, quería estar en todas. Iba y metía su cuchara”, agregó.

“¿El sabor que tiene mi vida después de ‘Gran Hermano’? Tiene un sabor muy fugaz. Muy como que (...) no, es como cuando tomai (sic) bebida, el primer sorbo, y te llega como el gas acá en la nariz. Así se siente”, finalizó.