Nicole Moreno analizó su paso por la farándula nacional: “El rubio no estaba bien realizado, en el make up me perjudicaron...”

La campeona de fitness a nivel internacional, Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, es una de las mujeres más icónicas de la farándula nacional. Ella se hizo conocida en el peak de la farándula nacional, cuando el trato hacia las mujeres era mucho más rudo y no existía el cambio de paradigma de hoy en día.

En su aparición en el programa de Chilevisión, “La Divina Comida”, ella habló sobre estos momentos de su vida, los cuales también marcaron un capítulo muy importante en su historia. Su compañero de capítulo, Roberto Cox, recordó el nivel de bullying que sufrió la empresaria en la década de los 2000s.

“Haber estado en el medio más expuesto de la farándula significó igual mucho, bloquear tus emociones. Ahora se conoce más el tema del bullying, pero en esos tiempos (estaba normalizado), pero tampoco me hago la víctima, si no fuera por todos esos de carrera no sería la mujer que soy hoy en día, power”, aseguró.

Un repaso por su historia

Posteriormente, hicieron un repaso con diversas imágenes icónicas de la carrera mediática de Nicole Moreno. La primera la mostraba con su icónico pelo rizado rubio y un maquillaje mucho más colorido, un rimel azul y unos labios fucsia.

“Ay no, qué ‘foerte’”, dijo al ver la fotografía. “Bueno, ni tan fuerte. No tenía diseño de sonrisa. El rubio no estaba bien realizado, en el make up me perjudicaron... estaba en un programa de televisión, pero sí era feliz”, analizó Nicole.

La siguiente fue de su piscinazo cuando salió Reina de Viña del Mar en 2016. “Este es un momento inédito de mi vida. Cuando salí reina para mí fue un momento increíble. Yo creo que, de lo que he logrado en televisión, lo máximo, es haber salido reina de Viña del Mar”, aseguró.

Posteriormente, llegó su sesión fotográfica con la Revista Paula que la veía con un pelo castaño y en blanco y negro, mucho más sobria de lo que acostumbraba. “Acá estaba pasando mi época de transición, cada metro soy yo, esto es lo que soy”, aseguró.

Finalmente, terminaron con una imagen de Nicole Moreno como fisicoculturista. “Este es mi orgullo, aquí salí campeona en wellness (...) Quizás para Chile no es tan común ver a una mujer tan musculada, saludable. Una mujer deportista. En otros países como EEUU o Australia el fitness es ‘wow’, muy importante y valorado”, contó.

Al resumir las imágenes de su historia, Nicole Moreno dijo que le diría a su yo del pasado que la admira totalmente. “Más que lo físico es cómo uno se siente por dentro, cómo uno va madurando, creciendo y aprendiendo de la vida. Es rico ir mutando”, cerró.