Paula Pavic reveló la sorprendente predicción que recibió sobre su relación con Marcelo Ríos

La coach de crecimiento personal, Paula Pavic, se sentó junto a Pamela Díaz para una entrevista de su programa “Sin Editar”. En este espacio, inevitablemente fue consultada sobre su relación actual con su expareja y padre de sus hijos, Marcelo “Chino” Ríos.

La Fiera le pidió que definiera su relación con el exnúmero uno del mundo en tres palabras, a lo que Paula respondió que “fue un aprendizaje, fueron momentos súper lindos y de crecimiento”. Si es que se desenamoró de Marcelo, ella se sinceró y dijo que “no, porque siento que todavía lo amo, pero de otra manera, de otro lado. Le tengo cero rencor y mala onda”.

Díaz indagó más y le consultó si es que se llevan bien, y Paula Pavic reveló que sí. “En un momento hubo una pataleta entre medio, pero ahora sí”. Sobre los problemas con las pensiones, la entrenadora personal comentó que persisten esos conflictos, pero ahora pueden conversar tranquilamente entre los dos, en vez de necesitar de intermediario.

La impactante predicción que recibió

La Fiera le preguntó si está dispuesta a estar en una relación actualmente, y Pavic le contestó que no. Esto fue seguido por otra duda, y le consultó si es que se había sacado el tarot, lo que terminó con una impactante revelación de la coach.

“Estuve con la Vane Daroch (en ‘La Divina Comida’), y me dijo varias cosas que yo no quería escuchar, pero bueno”, dijo soltando una risa al final. Paula reveló que le dijo que sí iba a estar con alguien, no especificó en cuánto tiempo más, pero sí la identidad de la persona: su exmarido, Chino Ríos.

En primera instancia dijo que no volvería, pero luego Paula reflexionó que “puedo que esto sea para evolucionar, evolucionar de los dos. Yo voy a salir a pasear, pasarlo bien y no sé volver”.