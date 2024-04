¿Se olvidó del hijo de Alan Tacher? Internautas descubren “romance” entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr

El programa ‘Juego de voces’ ya está dando mucho de qué hablar, generando grandes expectativas en los fans de la farándula mexicana. Y es que si bien apenas su estreno está programado para el domingo 14 de abril, en redes sociales ya nos han dado vistazos de lo que sucederá con los concursantes.

Se trata de un reality show donde los cantantes más famosos de México se van a enfrentar a sus hijos, quienes han heredado su talento, en varias dinámicas. El objetivo es ganar la mayor cantidad de retos y lograr la conexión más fuerte con el público.

Lucerito Mijares La hija de Lucero y Mijares es una de las favoritas del público (Instagram)

Dicho programa cuenta con la conducción de Angélica Vale, quien al ser hija de Angélica María, una de las figuras más icónicas de la pantalla mexicana, es perfecta para presentar a otros íconos con sus respectivos herederos.

Entre los participantes están Mijares y su hija Lucerito, Eduardo Capetillo y su hijo Eduardo Capetillo Jr., Isabel Lascurain y su hijo Joss Álvarez, Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona y Erik Rubín y su hija Mía Rubín Legarreta.

Lucero Mijares La hija de Lucero y Mijares podría estar interesada en Eduardo Capetillo Jr. (Instagram)

Hasta ahora, en los fragmentos que se ha visto en redes sociales, Lucerito Mijares ha dado muestra, una vez más, de su enorme potencial y ya se ha convertido en una de las favoritas por su carisma y conexión que tiene con su papá y los demás participantes.

Sin embargo, eso no es todo por lo que se habla de ella pues ahora internautas han descubierto un posible romance con uno de sus compañeros.

¿Lucerito Mijares enamorada?

Según internautas, la hija de Lucero y Mijares podría haberse convertido en el interés romántico del hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán pues en algunos videos se ve cómo juguetean y cruzan miradas coquetas.

“Sería bonita pareja lucerito y Eduardo Capetillo jr”. “esta niña hermosa tiene un angelote brilla con luz propia y Eduardo un amor de niño”. “weeeey no empiecen que luego me emociono con parejas inexistentes”. “No me ilusionen, yo síi lo veo juntos”. “yo lo vi desde el primer momento jajaj el la ve bien bonito”, expresaron en redes sociales.

Lucero Mijares La hija de Lucero y Mijares podría estar interesada en Eduardo Capetillo Jr. (Instagram)

Aunque muchos se emocionaron, también recordaron que la joven había dicho que estaba enamorada de Alex Tacher, hijo del conductor Alan Tacher. “Avísenle al suegro Alan y al prometido Alex Tacher”. “Alan Tacher no le gusta esto 😬😅”. “Noooo ella ya esta comprometida con alex tacher jajajaj”.

Mientras que por otro lado, internautas le advirtieron que “tuviera cuidado” ya que Eduardo Capetillo Jr. “es coqueto con todas”. Asimismo recordaron que cuando participó en Master Chef, se dispararon rumores de un romance con Fabiola Campomanes por la gran complicidad que tenían.

Eduardo Capetillo Jr. El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo participa en 'Juego de Voces' (Instagram)

La supuesta relación dio mucho de qué hablar en redes sociales pues Fabiola tiene 50 y Eduardo 28 años. Fueron los propios internautas quienes expresaron que “se notaba la tensión sexual entre ambos”. Por si fuera poco, la misma Fabiola declaró desde el primer día que si no salía con trofeo, saldría con una relación.

Si bien en su momento ninguno de los dos hizo declaración alguna, finalmente Eduardo Capetillo Jr. habló con la prensa diciendo: “No, Fabi es muy mi amiga, se le quiere como una tía, pero nada que ver. Es bien linda, es una amistad bien padre que hay”.