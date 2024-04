“Diosa”: Jada Pinkett aparece en Coachella junto a Will Smith y su look se lleva todas las miradas

Will Smith y Jada Pinkett hicieron una nueva aparición pública durante el festival de Coachella que se llevó a cabo en el Empire Polo Club, para apoyar a sus hijos Willow y Jaden quienes hicieron memorables presentaciones junto a artistas como Justin Bieber y Jon Batiste.

Los orgullosos padres fueron captados por sus amigos fotografiando a sus hijos cerca del escenario, entusiasmados por el espectáculo que estaban ofreciendo Willow junto a Jon Batiste y Jaden junto a Justin Bieber respectivamente, dejando una de las escenas icónicas del festival de música al que acudieron estrellas como Peso Pluma, Shakira, Billie Eilish, Becky G, entre otros.

Will Smith y Jada Pinkett juntos en Coachella Instagram: @jadapinkettsmith (Instagram: @jadapinkettsmith)

Jada Pinkett se roba el show con un look ‘distópico’ en Coachella

Este fin de semana la familia ‘Smith’ se robó los titulares gracias a su memorable presentación en el festival Coachella, donde, Jada Pinkett se llevó los aplausos por su atrevido look como si hubiera parecido salida de la famosa película ‘Dune’.

La actriz de 52 años portó un look ‘desértico’ que constó de un vestido tipo gabardina largo de falda ‘burbuja’ o abullonada que contaba con una capucha que enmarcaba el rostro de Jada Pinkett. Además, de la prenda pendía un cinturón grueso con detalles metálicos que dejaba a la vista su cintura.

Como accesorios, Pinkett utilizó un bolso mediano en color negro, botas y pequeña joyería dorada, además de presumir un diseño de uñas largo que incluían tonos marrones y blancos que se adaptaban perfectamente al atuendo distópico y desértico que utilizó la madre de Willow Smith.

La propia Jada Pinkett, compartió imágenes de su look en Coachella, donde dejó un mensaje que decía “Un gran show y viejos amigos” mientras la primera imagen dejaba ver su cara de admiración hacia el escenario apoyando a sus hijos y esposo.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, halagando su elección de atuendo: “Diosa”, “Perfecta como siempre”, “Outfit icónico”, “El ajuste es UFF! ¡Así es como pensé que nos vestiríamos en 2005 cuando dijeron que para entonces tendríamos coches voladores”.

Will Smith revive su personaje de Men in Black

Jada Pinkett no fue la única que se robó las miradas en Coachella, también Will Smith, quien ofreció una actuación memorable junto a J Balvin retomando su famoso personaje de ‘Men in Black’, James Darrell Edwards, entonando el famoso tema y bailando junto alienígenas color verde.

Esto sucede meses después de que se suscitara la polémica cachetada que Will Smith propinó a Chris Rock en el escenario de los Premios Óscar por burlarse de su esposa y tiempo después, el actor y Jada Pinkett anunciaran que estaban separados desde 2016, lo que para muchos resultó un desaire para el actor y no solo eso, sino que hubo quienes aseguraron que ella no lo apoyaba igual que ella.

Sin embargo, en su momento, Jada Pinkett aseguró que esto solo se trataba de una separación y no de un divorcio, pues estarían juntos de por vida y entre sus planes no estaba firmar ningún papel por el profundo amor que se tenían.