¿Indirecta o burla a Nicki? Sonia Sahar publica fotos ‘junto’ a Peso Pluma y reaviva rumores de infidelidad

a las leyendas musicales que llevaron a lo más alto al género regional mexicano como Valentín Elizalde, Jenni Rivera, Chalino Sánchez y Joan Sebastian, mientras entonaba su famoso tema ‘Lady Gaga’,

Pero no solo fue eso, también aprovechó su participación para dedicar un emotivo mensaje a Becky G recordándola como la primera figura femenina que le tendió la mano. ‘’Ella fue la primera mujer que me brindó la mano en esta industria de la música y que se escuche el grito para la que un día aquí me trajo como invitado especial’', dijo el cantante de ‘Ella Baila Sola’ recordando que hace un año acudió a Coachella para presentarse junto a la cantante y presentar su tema ‘Chanel’.

Al homenaje también se sumaron otros artistas que han compartido escenario junto a él como Junior H, Santa Fe Klan y Arcángel, pero su presentación no fue lo único que hizo ruido, también su reencuentro con Sonia Sahar, con quien, hace un par de meses vivió una polémica que terminó en su polémica ruptura con la cantante argentina, Nicki Nicole.

Peso Pluma se ‘reencuentra’ con Sonia Sahar en Coachella

Fue Sonia Sahar quien dio a conocer que se encontraba en el festival Coachella publicando cómo la pasó a través de sus Instagram Stories donde hubo una que terminó por descolocar al público y es que presumió que se encontraba en el mismo lugar donde Hassan Emilio Kabande Laija, ‘Peso Pluma’ estaba presentándose, siendo este el punto de reencuentro entre ella y el cantante tras la polémica con Nicki Nicole.

Aunque la influencer etiquetó al cantante originario de Zapopan en las historias de Instagram que compartió, Peso Pluma ha ignorado dichos ‘tags’ y se ha limitado a compartir imágenes oficiales del evento a través de sus redes sociales, dejando completamente al margen su relación con Sonia Sahar.

Sonia Sahar se 'reencuentra' con Peso Pluma en Coachella Instagram: @saharsoniaa (Instagram: @saharsoniaa)

Esto provocó una ola de críticas a la influencer, pues los fans aseguraron que Sahar, intentó mostrar algo que no existía entre ella y Peso Pluma, ‘aplaudiendo’ que el cantante ‘ignorara’ su etiqueta a través de sus historias en Instagram: “Lo único bueno de esto es que Sonia Sahar quedó con sus historias en IG queriendo hacer ver otra cosa”.

Vale destacar que, desde que ocurrió la polémica con Nicki Nicole y se publicara el video donde se le ve a él tomado de la mano con Sahar, no ha hecho más declaraciones al respecto y tampoco confirmó ni desmintió una infidelidad hacia la argentina, con quien sostuvo un efímero romance.

¿Olvidó a Nicki Nicole? Peso Pluma aparece de la mano de misteriosa mujer

Sin embargo, parece que Sonia Sahar habría quedado en el olvido, pues fue el medio de comunicación ‘Despierta América’, grabó el momento exacto en el que Peso Pluma aparece junto a una mujer quien lo va sosteniendo del brazo.

Esto para muchos puede significar que el cantante de corridos tumbados estaría dándose una nueva oportunidad en el amor, después de su relación fallida con Nicki Nicole. La joven de nombre Gabrielle Britez, quien además es modelo, portaba unos jeans y un gran abrigo de piel con un top que dejaba al descubierto su abdomen y busto.