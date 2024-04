“Me ‘rompistes’ el corazón”: las mejores reacciones por el embarazo de la novia de Henry Cavill

Natalie Viscuso y Henry Cavill están esperando su primer hijo, tal y como se vio en una de las apariciones públicas de la pareja, donde a ella se el veía un vientre prominente. Y en medio de las felicitaciones, hay un lamento en Internet al ver que su “novio”, el segundo hombre más ‘bonito del mundo’ luego de uno de los integrantes de BTS, espera bebé.

Claro, en medio de las felicitaciones, y todo lo que se le desea a los papás primerizos, algunas fans del actor británico, uno de los hombres más deseados del mundo, no pueden más que... lamentarse y hacer memes por la noticia.

Una que sí se confirma: a pesar de que todos shippeaban a Cavill con Shakira y hasta le inventaron ‘cachos’, pues las imágenes son contundentes.

“Yo viendo que Henry Cavill será padre y yo no soy la progenitora de su hijo”, “Henry Cavill va a ser padre y no conmigo, ya no hay buenos días”, “Cómo que henry cavill va a ser PAPÁ LA MUERTE ES INMINENTE”, “Buen lunes menos para Henry Cavill que me acaba de romper el corazón”

henry cavill va a ser papá pic.twitter.com/xd5e5R9tO8 — Pandora (@mxrivi) April 15, 2024

CÓMO ASÍ QUE HENRY CAVILL VA A SER PADRE Y YO NO SERÉ LA PROGENITORA DE ESE BEBÉ!? pic.twitter.com/LJ5zpYDxtn pic.twitter.com/VS8PDWTI0d — ᴀᴅ ᴮʳᶦᵈᵍᵉʳᵗᵒⁿ ᵉʳᵃ 🐝 (@LadyAd12) April 15, 2024

Henry Cavill va a ser papá...SI MI DESTINO ES SER MADRASTRA, SERÉ LA MEJOR! pic.twitter.com/8a3FFcD5qc — Alejandro* (@AlejVillalobos) April 15, 2024

Mi Henry Cavill va a ser Papá. pic.twitter.com/DomkdANZDf — Mensajera del Sabor ✨1️⃣4️⃣ (@princezconsueIa) April 15, 2024

yo toda 💅🐶: pic.twitter.com/2FcPRacGxg — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) April 15, 2024

Quién es Natalie Viscuso, la mamá del futuro hijo de Henry Cavill

Ella es una ejecutiva muy importante en la televisión estadounidense. Es vicepresidenta de Televisión y Estudios Digitales en LEgendary Pictures, responsable de éxitos como ‘Dune’, ‘Titanes del Pacífico’ y ‘Godzilla vs Kong’. Lleva con Henry tres años, desde que se les vio juntos.

Luego aparecieron juntos en la premiere de ‘Enola Holmes’. Ella ya tiene más de 160 mil seguidores en Instagram, y solamente comparte sus fotos en premieres con Henry y algunas noticias sobre su carrera o la de su novio.

Por ahora - y quizás teniendo un enorme sentido de conservación y privacidad- ha limitado los comentarios de su Instagram. Su última aparición con Henry fue en la premiere de ‘Argylle’.