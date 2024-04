“No me había dado cuenta de esto...”: Roberto Cox y sus compañeros del matinal estallan en risas al revisar curiosa foto del periodista en un evento

“Me pillan de sorpresa con esto, no había visto esa foto”, fue lo primero que logró decir -entre risas- el periodista y conductor del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Roberto Cox, luego que mostraran en pantalla la solicitud que hizo una joven en internet, donde pide a algún experto en photoshop que borre a una persona que aparece en la imagen que se tomó con el periodista.

“Hola, buenas noches, me saqué esta foto con un periodista bien conocido, pero me pueden sacar al que sale abajo que me embarró la foto por favor”, es la solicitud de la chica que se identificó como Gisela Hu’lala Santander en el sitio dedicado a arreglar fotografías.

La situación causó las risas instantáneas de los compañeros de Roberto Cox en el matinal, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes hicieron todo tipo de chistes por la “curiosa” fotografía.

Sucede que si bien en la imagen tanto Roberto Cox como la chica que le pidió la foto aparecían posando de la forma más normal y natural posible, en un lindo paisaje en la azotea del edificio donde se realizó el evento de la plataforma de contenido para adultos Arsmate, a la altura del piso aparecía un técnico agachado aparentemente arreglando un problema de sonido, dejando a la vista todo el trasero.

Roberto Cox (Captura de pantalla CHV.)

“No me había dado cuenta...”

“Me pillan de sorpresa con esto, no había visto esa foto. El sábado estuve tocando en el evento de Arsmate, en esta página de contenido, había un evento de premiación y a mí me tocó estar en este momento del cóctel”, comenzó contando Roberto Cox sobre la situación, agregando que “se acercó esta chica a pedirme una foto, pero no me había dado cuenta de esto”, dijo el periodista riendo.

“Se acercó muy simpática ella a pedirme la foto”, añadió Cox, mientras JC Rodríguez -que también estuvo en el evento- aseguraba que esta era “la mejor foto” que le habían sacado a su compañero, añadiendo que “oye que es simpatica la foto, oye la foto wena”.

Finalmente, Cox apuntó que “yo creo que la persona que aparece en esa foto se está reconociendo en este momento”.

Revisa aquí el hilarante momento en el matinal: