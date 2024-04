¿Cómplices?: Escena de Valentina y Lucas en “Juego de Ilusiones” genera teorías en la audiencia

Un singular momento quedó al descubierto en el adelanto, emitido este martes, del capítulo 319 de “Juego de Ilusiones”, protagonizado por Valentina y Lucas.

En el anticipo se enseña que el ahora exfuncionario policial acude al departamento de la inversionista, luego de que ella lo citara de forma urgente.

En el mencionado episodio, al cual Página 7 accedió mediante Mega Go, el personaje de Camila Hirane aborda la situación actual de Lucas, dando a entender que el vínculo se ha establecido desde hace un tiempo atrás.

“Me preocupó saber que estás fuera de Investigaciones”, inició sus palabras la exsocia de Martín Lara, en referencia a que él pudiera dar a conocer de que es hermana de la reclusa Alana Rumián (Dayana Amigo).

“Tu secreto está a salvo conmigo”

“Sé que no le contarás a nadie, de la misma manera en que yo no le diré que fuiste tú el que me hizo llegar el informe de mi hermanita, a espaldas de Ignacio”, reveló Valentina.

Al exdetective no le parece nada bien esta encrucijada, por lo cual le solicita que no lo amenace. Y si bien esta circunstancia pudo desencadenar una tensa discusión, los ánimos se calmaron cuando la mujer le señala que lo quiere ayudar, ahora que está desempleado.

“A todo esto, ¿cómo está tú mamá? ¿Te alcanzó lo que te pagué para costear su tratamiento? Seguro que con esto podrás solventar algunos meses más”, advierte.

A continuación, le extiende un sobre lleno de dinero, dando a enteder que no era primera vez que retribuía al rol de Giordano Rossi por algún favor o servicio prestado.

“Te prometo que nadie va a saber que fuiste tú el que me pasó el expediente, tu secreto está a salvo conmigo”, asegura la hermana biológica de Alana.

Las imágenes que introducen esta escena, que los televidentes pudieron apreciar en el adelanto del siguiente capítulo, generaron diversas reacciones.

En redes sociales comentaron que la curiosa situación de que ambos personajes fueran “cómplices” o “aliados”, en tanto que algunos seguidores de “Juego de Ilusiones” presagiaron que Valentina conseguirá que Lucas trabaje en El Faro como gendarme.

Captura de X

