“Es algo súper íntimo”: Kika Silva rompe el silencio ante supuesta suspensión de boda con Gonzalo Valenzuela

Aburrida de los rumores sobre su futuro matrimonio con Gonzalo Valenzuela, Kika Silva decidió romper el silencio y aclaró que “no todo lo que se dice” es verdad. Ese fue el llamado que realizó a sus seguidores, agregando que todos los motivos que pueden haber detrás de sus decisiones, corresponden a “algo súper íntimo”.

Fue a través de un video que la influencer manifestó su molestia ante la ola de especulaciones que surgieron sobre su boda, donde incluso se habló que a su futuro marido le habrían negado un canje para casarse en un exclusivo resort de Horcón.

“Voy a responder esta pregunta porque me lo han preguntado por todos lados, muchísimo. A veces cansa mucho quedarse callado”, señaló, mostrando la consulta “se suspendió tu matrimonio?” que le hicieron en la caja de preguntas de Instagram.

“La verdad es que los últimos tres fines de semana he tenido que quedarme callada por varias cosas, pero qué fome que algunas cosas que se dicen, que no son verdad, hacen también que de repente me quiera cerrar un poco más, o me de nervio responder preguntas o cosas por acá, porque uno siente que está más expuesto”, señaló.

Tras ello, aclaró que si hubiese algo que contar lo dirá en un momento “adecuado”, pero, por ahora, prefiere reservarse algunas situaciones puesto que son más “íntimas”.

“Se han dicho tantas cosas que, incluso antes de que nosotros en nuestra cabeza tuviéramos una idea o una conversación, ya se decían cosas. No crean todo lo que se dice. Ustedes saben que igual yo siempre soy súper abierta a comentar, así que en el minuto adecuado les voy a contar, pero es algo súper íntimo”, sentenció.

Los rumores que involucran a Valenzuela

Últimamente, su pareja ha estado en el ojo del huracán puesto que se reflotó una denuncia que realizó una mujer hace un año atrás, acusándolo de realizar tocaciones sin consentimiento. Noticia que llegó hasta Argentina, donde una periodista le recordó a Valenzuela que lo había visto siendo infiel en una discoteque junto a Benjamín Vicuña.

Además, salió a la luz el supuesto canje que habría solicitado el actor, quien estaría con problemas financieros producto de su afición a las apuestas de dinero jugando póker.