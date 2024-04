¿Hizo enojar a los fans? La petición que están haciendo a Shakira tras anunciar fechas de su gira mundial

Shakira ha estado en su mejor momento tras el lanzamiento de ‘Las mujeres ya no lloran’ el cual es su duodécimo álbum de estudio que llega casi siete años después de ‘El dorado’ (2017) y diez años después de ‘Shakira’ (2014). Además de incluir los sencillo que ya había estado lanzando a lo largo del año como ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′, ‘TQG’, ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘Acróstico’, la colombiana sorprendió con nuevas canciones como ‘Puntería’ ‘Nassau’ y hasta una composición llamada ‘Cómo, dónde y cuándo’, que muchos han señalado de tener todo el estilo de la Shakira de los noventa con ‘Dónde están los ladrones’.

Para celebrar este lanzamiento, Shakira tuvo una impresionante presentación sorpresa en el Times Square de Nueva York, donde por media hora interpretó algunos de sus temas.

Días después de esto, tuvo una participación especial junto a Bizarrap en el Festival Coachella 2024, uno de los escenarios más importantes a nivel internacional, donde hizo retumbar el Valle de Coachella del desierto de Colorado, en California con su energía. Fue durante este evento que Shakira anunció lo que muchos estaban esperando con ansias: la gira mundial de ‘Las mujeres ya no lloran’.

Shakira La colombiana anunció su gira mundial (Instagram)

“Buenas noches, Coachella... Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos [...] Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira Biza ¡por fin!”, dijo.

Sin dar más detalles sobre lo que será el nuevo show musical, la intérprete aseguró que comenzaría en Estados Unidos y que en los próximos días revelará fechas y sedes en sus redes sociales. “Ahora estoy concentrada en el lanzamiento de este álbum ‘Las Mujeres Ya no Lloran’ y bueno, dentro de poco ya les daré todos los detalles de la gira. Pero sí, estoy muy emocionada con eso de salir otra vez a cantar, de visitar tantos países (...) “Por supuesto que sí (iré a México) tengo unas ganas... me muero”, continuó.

Ahora, Shakira publicó la lista oficial de ciudades que visitará pero al parecer, ha sido una “decepción”.

¿Shakira desairó a sus fans?

Shakira La cantante anunció su gira 'Las mujeres ya no lloran' (Instagram)

Aunque la colombiana ya había dicho que empezaría la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Estados Unidos, el haber dicho que en estos días revelería más información hizo pensar a muchos que sería el momento de anunciar países como México, uno de los puntos más importantes para los artistas.

“Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada!La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos!”, se lee.

En esta primer etapa del tour, Shakira estará recorriendo Palm Desert (02 de noviembre), Phoenix (07 de noviembre), Los Angeles (09 de noviembre), San Antonio (16 de noviembre), Dallas (17 de noviembre), Miami (20 de noviembre), Charlotte (23 de noviembre), ciudad de Washington (25 de noviembre), Toronto (30 de noviembre), Brooklyn (05 de diciembre), Boston (8 de diciembre), Montreal (10 de diciembre), Chicago (14 de diciembre), Detroit (15 de diciembre).

“Pero comooooooo me hacen esto!!!! Todo el día esperando que les cuesta de decir que anunciara solo norteamerica….. primera vez de verdad que me hace enojar Shaki no es justoooo”. “México también es Norteamérica”. “Por qué empezar en Estados Unidos??? En dónde dejas a tus fans en LATAM??”. “Qué tienen los artistas latinos que ahora deciden empezar en USA?? Lo mismo pasó con RBD!! No se vale”, se lee.

Entre las peticiones que le hicieron a la colombiana, por supuesto fue no olvidarse de México y tomar en cuenta a Canadá. Así mismo mencionaron otros países como Brasil. Incluso algunos le señalaron que “se olvidó” de ciudades importantes en Estados Unidos como Orlando y Houston.