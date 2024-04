Lucila Vit cuenta su nutrida actividad lejos de la TV y sobre posibilidad de entrar a un reality

Luego de participar en el hoy extinto programa juvenil de Chilevisión “Yingo”, Lucila Vit se hizo ampliamente conocida en Chile. Una vez finalizado el espacio, prosiguió en la pantalla chica trabajando en programas relacionados con la vida saludable, como “Fox Fit”.

Por estos días Lucila se concentra en potenciar su identidad en redes sociales, así como en cumplir su rol de madre de la pequeña Agustina, fruto de su matrimonio con el exfutbolista Rafael Olarra.

Respecto a su presente laboral, la argentina señaló, en conversación con Página 7, que está “con los horarios ocupados, porque aparte de ser mamá, estoy trabajando con varias marcas, como influencer haciendo eventos de empresas. Estoy contratada por marcas fijas y otras que son por cosas puntuales”.

“Tengo muchísimo trabajo, creo que más que nunca. Estoy también en un programa en YouTube, llamado ‘Fitlife’, una especie de ‘Foxfit’, pero renovado, ya que incluimos maternidad y diferentes notas”, añadió.

Como si fuera poco, Lucila Vit comentó que ha sido contratada por empresas de otros países. “Estoy cumpliendo con marcas y diferentes temáticas. Ahora me contrataron marcas de afuera, de Asia, Corea, México, y todo referido a la vida saludable. No sé en qué momento hago todo eso, pero me encanta trabajar haciendo de todo”, aseguró.

“Me gustaría volver a la tele”

La modelo no disimula su interés en querer regresar a la televisión, claro que en una propuesta de su interés.

“Siempre digo que sí, me gustaría volver a la tele, amo la TV, los medios de comunicación, la relación con la gente, lo cariñoso que son conmigo. Ahora hago lo mismo, pero en YouTube”, advirtió.

“Es un medio que trabajé durante un montón de años. Después, pandemia y fui mamá, y lo dejé un poco de lado, pero nunca le diría que no a un proyecto que me acomode, referido a lo que me gusta a mí. No me cierro a nada”, argumentó.

Por último, acerca de si estaría dispuesta a entrar a un reality, la trasandina fue enfática en indicar que “siempre lo hablo con la gente que me rodea, y a un reality no”.

“Me han ofrecido un montón (no en la actualidad), pero digo que no. Sacan lo peor de uno y menos con una hija, cero posibilidades de entrar. A menos de que sea una sección, como la que hice en ‘Pareja Perfecta’”, explicó sobre su negativa al formato.