“Me duele que tenga que partir”: Angélica Sepúlveda se despide de su enamorado turco tras regreso a su país natal

Cuando todos pensaban que se trataba de un nuevo quiebre amoroso entre Angélica Sepúlveda y su maduro galán, Gürsel Saglam, a los seguidores les volvió el alma al cuerpo al saber que solo se trataba de un distanciamiento físico y territorial, más no emocional.

Así lo contó la propia Fierecilla de Yungay en su cuenta de Instagram, compartiendo un sentido mensaje en las últimas horas junto a su enamorado, quien regresa a Turquía, su país natal.

“Hace unos minutos tomamos once y conversando nos dimos cuenta de que queda muy poco para que regrese a Turquía... Me duele que tenga que partir, separarnos, tener la cama solo para mí, los abrazos y besos en la mañana”, escribió nostálgica.

De igual forma, aclaró que aprovechará el tiempo para dedicarse a ella y su crecimiento personal.

“Él me ha empoderado tanto, que estos meses que estaré sola haré montones de cosas. Nunca he dependido de nadie y me encanta inventar e idear nuevas aventuras o emprendimientos”.

Seguidoras aconsejan a la Fierecilla

Su publicación generó diversos comentarios en sus seguidores que la instaron a viajar con él “como si no hubiera mañana”.

“Amiga agarre petacas y se va con su amor la vida es una sola viva como si ni hubiera un mañana”, “Anda a Turquía maravilloso”, “pero Angélica síguelo, no lo sueltes más”, “por qué no lo acompañas en su viaje a Turquía? Hay mucho que visitar ahí”, “Angélica deberías ir un tiempo a Turquía y vivir esa experiencia maravillosa de conocer, no es bueno estar separados y el matrimonio cuándo?”, “Y el Matrimonio Angélica cuando ? Queremos verlos hermosos los dos diciendo Sí, y viaja tú a Turquía para acompañarlo en sus cosas igual”, la instaron.

Igual hubo otras que valoraron el distanciamiento, pensado en el posterior reencuentro.

“Está bien separarse un rato ,así se extrañarán y el reencuentro será espectacular y trabajando el tiempo pasa rápido”.