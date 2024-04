Milan sigue los pasos de su mamá: compuso dos canciones tras la separación de Shakira y Piqué

Se viene con todo. Shakira anunció este martes 16 de abril las fechas su tour mundial, que comenzará en Estados Unidos, el 2 de noviembre en California. Desde que se separó del padre de sus dos hijos está imparable y brillando con mayor intensidad que en el resto de tu carrera musical. Millones de fans de latinos están expectantes a las fechas de los conciertos en sus países. Esta es una manera en la que la cantante les retribuirá todo su amor.

Ahora, la compositora está más abierta a hablar de su vida, su dolor, su carrera tras el torbellino que le generó la ruptura con Gerard Piqué, en el 2022. Recientemente, dio una entrevista para la revista colombiana Aló, en la que habló de todo un poco y, por supuesto, que sus hijos Milan y Sasha salieron a relucir en este espacio, ya que ahora es madre soltera y es una nueva realidad a la que se están enfrentado y está sabiendo sortear a pesar de los compromisos como mujer y artista.

“No tener un marido en casa para ayuda con cualquier cosa” ha sido una de las trabas que ha tenido, pero que también ha solucionado de muchas formas, porque ahora se califica como una mujer completa. Shakira, como cualquier otra madre soltera y trabajadora, se las ingenia para estar siempre presente para sus dos caballeros.

La estrella musical contó al medio de comunicación los grandes sacrificios que hace para compartir con Sasha y Milan, pese a tener una gran carga laboral, ya que graba videos, protagoniza sesiones de fotos, coordina todo lo referente a su álbum y más, al punto de que muchas veces no duerme durante la madrugada, sino a partir de las 9:00 am del día siguiente.

Entonces, es cuando sale la super mamá que tiene en su pecho: “Llegue a la casa a las 7:00 am, mis hijos ya me estaban esperando, así que desayuné con ellos y me quedé despierta junto a ellos. A veces ni siquiera voy a dormir hasta que es su hora de acostarse. Ha sido intenso, estoy haciendo malabares con todo y es la primera vez que tengo que lidiar con tanto”, explicó la intérprete de “Sale el sol”.

Y una forma de conectar con sus hijos es a través de la música, pues los tres la aman. Mientras Sasha está aprendiendo a tocar guitarra, su hermano mayor es un crack como baterista. Así como para ella la música es una vía para el desahogo, también lo es para su primogénito, quien a los 11 años ya tiene dos canciones escritas. Ella lo hizo a los 8 años.

Milan también drenó todos sus sentimientos por la separación de sus padres en esas letras. Shakira calificó los temas tan sensibles que “simplemente haría llorar a cualquiera”. Pero, es que no solo lo plasmó en canción, sino que también la compuso para piano. Todo parece indicar que, antes de que cumpla los 15 años, tendrá un gran repertorio porque “cada vez que se siente un poco deprimido va al piano y componen música”.