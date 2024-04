“No son muy buenas referencias”: Camila Nash desclasificó pelambre de Fran Undurraga a Roberto Cox

Invitada al programa Que te lo digo de Zona Latina, la creadora de contenidos Camila Nash, desclasificó el feroz pelambre que su amiga Fran Undurraga realizó contra el periodista de CHV, con quien se especuló, habría tenido un apasionado affaire, o no tanto, según sus comentarios.

Según contó la expareja de Julio César Rodríguez, quien se encuentra radicada en México, el periodista y DJ no fue muy bien evaluado por la ex participante de Tierra Brava.

“Yo escuché a la Fran Undurraga (hablar de Cox), entonces, no son muy buenas referencias. Hablamos una vez de ese tema. Lo más sutil, es que es un hombre infantil. Que todavía le faltaba fiesta. Que quizás cuando chico era medio perno y que está viviendo la fiesta ahora grande”, desclasificó, dando a entender que solo fue una cara bonita.

Además, cuando el animador Sergio Rojas le preguntó a Camila Nash sobre qué le parecía a ella el lector de noticias, respondió que lo encontraba galán, pero no era de su gusto.

“Tiene altura, pareciera que es como galán. Hay épocas que a mí sí me han gustado como Cox, ahora no. Siento que está demasiado ‘regaladet y eso lo hace verse muy poco sexy’”.

El origen del supuesto romance con Undurraga

Fue en julio del año 2023, cuando en el exprograma “Sígueme y te sigo” el periodista Andrés Baile contó que el periodista había sido visto “a los besos” con la chica reality en Argentina.

“Hace dos fines de semana Roberto Cox fue a Buenos Aires a ver a su madre. ¿Adivinen quién más estaba allá? La señorita Undurraga…”, señaló.

Según el mensaje que leyó, “Vieron a Roberto Cox con la Fran Undurraga besándose en Argentina-Buenos Aires. Eso nomas digo”, decía el tuit.

Posteriormente, Mauricio Israel ratificó los dichos de Baile, asegurando que le llegó la misma información sobre el conductor de CHV Noticias y Fran Undurraga.

Ante esto, Sabrina Sosa, de quien se especuló que también tuvo un romance y era panelista del programa de TV+, también se refirió al supuesto affaire, señalando que desconocía la información, pero “ahora me suena… Yo le hice un encargo a Roberto de Buenos Aires, que me trajera unas galletas de Argentina que acá no están, las chocolinas”, pero él no le respondió.

“Siempre tuvimos buena onda, hablamos hasta el último día. El otro día lo llamé para preguntarle si me había traído las galletas y no me atendió el teléfono. Ahora lo entiendo todo. No me contestó, me llamó la atención”.

En Zona de Estrellas, en tanto, el periodista Pablo Candia, mostró una imagen de Cox y Undurraga sentados juntos en un exclusivo bar del sector oriente.

“Estaban muy acaramelados, no parecían amigos bailando”, contó Candia.