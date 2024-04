“Nos están tirando unas botellas...”: operativo de Carabineros en el sector de Puente Recoleta genera agresión de ambulantes a periodistas

“Nos están tirando unas botellas, alejémonos un poquito”, fue parte de lo que relató al aire el periodista Tomás Cancino del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, cuando era agredido por unos vendedores ambulantes que eran fiscalizados en el sector del Puente Recoleta por Carabineros, en medio de un intenso operativo para despejar el lugar.

El altercado y agresión hacia los profesionales de la prensa de varios canales que estaban registrando la fiscalización ocurrió justamente momentos antes que llegara Carabineros, cuando algunos sujetos que viven en rucos ubicados en el sector del puente, comenzaron a lanzar botellas y otros objetos contundentes.

“Nos están tirando unas botellas, alejémonos un poquito, porque obviamente no hemos sido bien recibidos por los comerciantes que no les gusta este procedimiento, estamos hablando de comercio no regulado”, explicó Tomás Cancino a sus compañeros en el estudio, mientras en cámara se veía el amplio despliegue de Carabineros en el sector y cómo estaban operando.

Una situación “bastante violenta”

Todo esto ocurrió minutos después de que un sujeto conocido por vivir en un ruco del sector, lanzara diversos objetos a los periodistas, y que fue detenido luego de intentar lanzarse a las aguas del Río Mapocho.

Fiscalización a ambulantes (Captura de pantalla CHV.)

En medio de dicho operativo, Tomás Cancino, que relataba lo ocurrido a sus compañeros en el estudio perdió el contacto, por lo que Julio César Rodríguez continuó comentando que “no lo tomaron bien algunos ambulantes y le lanzaron algunas botellas a Tomás Cancino, ha sido bastante violenta la situación que ha vivido nuestro compañero Tomás Cancino ahí en la fiscalización”.

Luego, Monserrat Álvarez apuntó que “hay una proliferación indignante del comercio ilegal en ese sector, donde son cuadras y cuadras llenas, y en la vereda no se puede caminar”.

Finalmente, Cancino puntualizó que “fuimos agredidos por parte de estos comerciantes, y muchos de ellos estaban en estado de ebriedad, estaban con cajas de vino, botellas de pisco. Los proyectiles son lanzados desde esa esquina, desde ese paradero”, indicó, mostrando los vestigios de los objetos que le lanzaron.

