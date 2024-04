¿Qué fue de la carrera musical de Will Smith?

Will Smith comenzó artísticamente siendo conocido en el mundo de la música con el nombre de ‘The Fresh Prince’, el cual asumió en la década de los 80 cuando apenas era un quinceañero, cantando rap junto a DJ Jazzy Jeff.

El par de adolescentes escaló rápido en el ámbito musical desde su natal Philadelphia, imponiéndose con temas como ‘Summertime’ y ‘Parents Just Don’t Understand’, los cuales ocuparon los primeros lugares. De esta manera, continuaron con el disco ‘He’s the DJ, i’m the Rapper’, un clásico de la música rap.

El hip hop y el rap ocupaba los primeros lugares DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, pero según Lahiguera.net, el dúo se vio amenazado cuando ofrecieron a Will Smith una de las becas más universitarias más importantes del mundo, la del MIYT, pero él decidió seguir con la música, y no se equivocó, pues este rumbo, lo condujo a una trayectoria de éxitos, que también lo llevó a la actuación.

Will Smith y ‘The Fresh Prince’

Lo conocimos en el “Príncipe del Rap” Foto: Facebook Will Smith

La carrera musical de Will Smith, lo hizo resaltar al punto que en 1989 lo eligieron para protagonizar la famosa serie cómica ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ por NBC, la cual mantuvo a la par de su trabajo en la música.

Busca Biografías indicó que después de la serie, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince alcanzaron en 1991 su éxito más grande, que fue ‘Summertime’, de su álbum HomeBase.

Tras la serie, a Will Smith se le abrió la puerta en el mundo del cine, y en 1993 debutó con ‘Where the Day Takes You’. Fue en ese entonces, cuando lanzó su último disco con DJ Jazzy Jeff. A partir de allí Smith siguió con la música, pero no con el mismo ritmo, sino temas eventuales.

En 1995 protagonizó ‘Dos Policías Rebeldes’, luego ‘Independence Day’ y ‘Men in Black’. La canción de rap de esta última película por parte de Will Smith fue todo un éxito.

Will Smith ¿Y la música qué?

Will Smith inició como solista en 1997. En el 2005 ocupó los primeros puestos del Billboard 200, pero poco a poco, el cine fue ocupando espacio en su carrera, y fue así como fue dejando su trabajo musical para dedicarse de lleno a la actuación.

Actualmente, la carrera actoral a la que tanto dedicó su vida Will Smith, está en declive, pues le ha costado conseguir trabajo, tras la bofetada del 2022 a Rick Rock en la entrega de los Premios Oscar.

En noviembre del 2023, Marca publicó que a sus 55 años, Smith estaba planificando su regreso a la música rap como una forma de mantenerse en el mundo artístico. En ese momento, el citado medio indicó que el actor y cantante tenía como meta lanzar un podcast titulado “Class of ‘88″, sobre la música rap innovadora de la década de los 80.

Ahora, tras su reciente aparición cantando en el Festival de Coachella con J Balvin, todos están a la expectativa de si Will Smith dejará ver más sobre su rol como cantante en esta nueva etapa de su vida.