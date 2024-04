Dan a conocer insólito piropo que le dijo Francisco Kaminski a Camila Andrade en plena reunión de trabajo

En un reciente capítulo del programa Zona de Estrellas de Zona Latina, el periodista de espectáculos Hugo Valencia, dio a conocer un nuevo antecedente acerca de la relación de Francisco Kaminski y Camila Andrade. Se trata de nada menos, un particular piropo que le habría dicho el animador a la exMiss Chile en plena reunión de pauta.

Recientemente, Kaminski reconoció su romance con Camila Andrade, sin embargo, aseguró que este acercamiento se dio luego del quiebre con Carla Jara, contrario a lo que afirma la exmekano, quien insiste en que el animador le fue infiel.

Mucho se ha hablado de que la “Carlita” se habría enterado de este romance por medio de rumores que le habrían hecho llegar los mismos colegas de La Red que trabajaban con la “parejita” en cuestión y que la habían alertado sobre las andanzas de su marido.

Ahora, según dio a conocer el panelista de Zona de estrellas, fue en medio de una reunión de pauta, en que el animador no se aguantó y le lanzó un particular halago a su colega, lo que habría sorprendido a todos los presentes.

Todo habría ocurrido cuando la modelo ingresó a la reunión laboral con un llamativo vestido blanco que no pasó desapercibido para Kaminski, quien no se aguantó y le lanzó: “A ver, ¡qué guapa te ves con ese vestido! Quiero que uses ese vestido el día que nos casemos”.

Incluso, según Hugo Valencia, el piropo en cuestión, habría llegado a oídos de la exmekano.

“Imagínate que alguien le escribió y le dijo ‘Carla, Francisco dijo eso y a todos les hizo un ruido muy grande’”, señaló Valencia.

El panelista del espacio Manu González no quedó indiferente ante la “papita” que soltó su compañero, y tildó a Kaminski de “patudo nivel dios”.