Jean Philippe Cretton asegura que estar en una relación sentimental actualmente “no es algo prioritario en mi vida”

“¿Hoy día te ves en pareja?”, fue la pregunta que Eduardo de la Iglesia le hizo al periodista, músico y conductor de televisión, Jean Philippe Cretton, en el programa “Todo va a estar bien” de Via X, donde aseguró que actualmente “no es algo prioritario”.

En la entrevista, Jean Philippe Cretton además abordó diversos aspectos de su vida, añadiendo que el año 2023 fue intenso y muy difícil, motivo por el cual decidió renunciar a Chilevisión y no estar “tan en vitrina”.

“Estaba muy complicado con mi llegada a Chilevisión, luego fui en ascenso, todos los programas que hice tuvieron muy buena sintonía”, comenzó diciendo sobre su paso por dicho canal, apuntando que su decisión de renunciar no fue por un “análisis laboral”.

“Es una cuestión personal, quería alivianar la mochila, el año pasado fue muy expuesto por muchas razones y terminé medio traumado, entonces mi decisión fue salir de la vitrina e irme más atrás de la tienda, para reconocerme, reestructurarme porque no quería estar tan expuesto”, explicó el conductor de TV.

Jean Philippe Cretton (Captura de pantalla ViaX)

Estar en pareja “no es algo prioritario”

En ese sentido, el periodista y músico indicó que estar en pareja “no es algo prioritario en mi vida hoy, no exento de que pueda aparecer una chiquilla de la nada que te vuela la cabeza y cambian los planes, pero hoy no está dentro de mis prioridades estar en una relación de pareja”.

A lo anterior, Jean Philippe Cretton agregó que el motivo se debe a que ”estoy en un proceso muy personal, que yo lo defino ‘sanamente egoísta’. Yo durante muchos años estuve funcionando siempre para el resto, y me descuidé mucho”, dijo.

Finalmente, cerró el tema indicando que “estoy en esta etapa en la que me estoy cuidando, para poder asumir una relación sana tengo que estar tranquilo, estar bien. Y hoy día estoy en ese proceso”.