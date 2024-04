¿Lo está reconsiderando?: Naya Fácil no descartó la posibilidad de ingresar a “¿Ganar o servir?”

La conocida joven de las redes sociales, Naya Fácil, fue la primera confirmada para el reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, y también fue la primera en bajarse de éste. Durante la última semana de libertad antes de encerrarse, la joven vivió una crisis y mostró su nulo deseo de sumarse al programa, especialmente considerando su salud mental.

Ella anunció su bajada informalmente a través de su cuenta de Instagram, y luego hubo silencio. Ella no subió historias por días, algo poco habitual para Naya, y finalmente Canal 13 hizo oficial la noticia de que no iba a ingresar al reality show. Sin embargo, ellos no le cerraron la puerta a la joven.

¿Va ingresar al reality finalmente?

Naya Fácil estuvo de invitada al programa “Stream Room” de Canal 13, en donde habló sobre su decisión de no entrar a “¿Ganar o servir?”. “Con todos estos sucesos que me han pasado en febrero, llenos de emociones desde mi infancia hasta ahora, he vivido muchas cosas y nunca he tomado apoyo psicológico”, partió.

“Yo viví un tipo de crisis tremenda en mi vida, me llené de miedo con esta nueva aventura y sobre pienso mucho las cosas. Sentí un leve arrepentimiento de ingresar, y no porque me fueran a hacer algo ni nada, es porque estoy viviendo tantas cosas, y no tuve el apoyo psicológicamente necesario. Me empecé a preocupar mucho de mi salud mental”, añadió.

Naya Fácil contó que la encerrona la dejó muy tramada con dificultad de conciliar el sueño por una semana, y no lo hizo público ya que no quería demostrarle a los delincuentes que lo estaba pasando mal.

Con respecto a su salida oficial, la joven contó que “estoy muy agradecida de Canal 13 y de ustedes como equipo. A penas comenté esto, me dijeron: ‘está súper bien que tú te preocupes, no tenía que dejar eso de lado, ni minimizarlo’”.

“En este momento, me estoy preocupando mucho de mi salud mental, de estar tranquila, de mi paz, pero... ¡Me gustaría ir!”, soltó entre risas. La periodista quedó sorprendida con tal afirmación de Naya, y le preguntó si está reconsiderando su ingreso a “¿Ganar o servir?”.

“Quiero reconsiderarlo porque quizás no era el momento, pero quiero dedicarme un tiempo, porque estoy asistiendo a mis terapias, porque estoy sanándome, sanando mi niña interior y las cosas que han pasado en mi vida. Quiero mejorar como persona”, señaló la joven.

“Uno queda con las ganas de dar a conocer quién soy yo realmente hoy en día. Yo sé que mis ‘facilines’ lo saben, pero hay televidentes que quizás no y yo quiero mostrar eso, pero eso igual se irá viendo en un futuro”, concluyó Naya Fácil.