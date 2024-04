“¡Luce irreconocible”: Bárbara de Regil reaparece con el rostro ‘desfigurado’ y preocupa a los fans

El lunes pasado, Bárbara de Regil preocupó a los fans al mostrar su rostro ‘deformado’ a través de sus redes sociales, y es que, la sorpresa fue tal que sus seguidores incluso dudaron que se tratara de la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ ¿Qué le pasó?

Siendo una de las famosas más destacadas en México, Bárbara de Regil ha sido tan amada como criticada por el estilo de vida que promueve, y es que, en su intento por mostrarse ‘real’ frente a sus seguidores, compartiendo fotografías de sus ‘imperfecciones’, en distintas ocasiones se ha convertido en objeto de burlas, señalamientos y hasta memes.

Bárbara de Regil en el programa de 'Montse & Joe' Youtube: ¡Bárbara de Regil reveló lo celosa extrema que es con su marido! | Montse y Joe | Unicable (Youtube: ¡Bárbara de Regil reveló lo celosa extrema que es con su marido! | Montse y Joe | Unicable)

Recientemente, la actriz hizo una aparición en el programa de Unicable, ‘Montse & Joe’, donde hubo quienes aseguraron que se había sometido a algún tipo de tratamiento estético, pues lucía más joven: “Bárbara se puso bótox en la cara”, “Bárbara se ve más jovial”, “Qué diferente se ve la señora de Regil... No la reconocí”.

Bárbara de Regil muestra su rostro ‘deformado’ en redes sociales

Una semana después de haber sido invitada al programa de ‘Montse y Joe’, Bárbara de Regil ocupó sus redes sociales para mostrar su aspecto ‘deformado’ a través de fotografías que a simple vista mostraban una hinchazón y enrojecimiento en varias zonas de su rostro, avivando la teoría de que se había sometido a un tratamiento estético que terminó siendo contraproducente para su salud.

La primera selfie, dejaba ver los labios, pómulos y hasta los propios ojos hinchados, cosa que desató la preocupación de los fans, quienes no tardaron en asegurar que Bárbara de Regil se había sumado a la lista de celebridades con tratamientos estéticos de ‘dudosa procedencia’ acabando con la belleza de su rostro. Incluso hubo quienes aseguraron que lucía irreconocible.

Bárbara de Regil Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

Fue el pasado fin de semana que esta ‘reacción alérgica’ comenzó, dejando ver su problema a través de un video donde se notaba que la hinchazón empezaba a invadir su rostro. Dicho clip lo compartió para explicar la razón de la cancelación de diversos eventos en su agenda.

“Podría no compartir esto, ahorrármelo y solo subir las cosas superpositivas, pero lo hago con el fin de hacerles ver que siempre nos pasan cosas (esta por ejemplo que es que tonta y no es nada del otro mundo), pero tal vez no estaban en nuestro plan de día perfecto porque la perfección no existe”.

¿Qué le pasó a Bárbara de Regil en el rostro?

Bárbara de Regil aprovechó para explicar que el cambio no se debía a un mal procedimiento estético, sino una reacción alérgica a algo que había comido e incluso al bloqueador solar: “No sé si fue un bloqueador o que comí atún; no sé qué fue”.

Una vez más la actriz siguió la línea de mostrarse al natural y al compartir la primera imagen comentó en sus redes sociales: “Yo no soy parte de solo subir lo bonito o todo perfecto para ser la influencer perfecta. Soy actriz, soy real y esto es parte (a veces)” y continuó: “No son procedimientos estéticos, me hizo una reacción, un bloqueador que usé que tenía este ingrediente: avobenzone que a mí me hizo reacción, pero ya estoy bien; me inyectaron y me cuidó muy bien Fer”.