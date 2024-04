“Me entrega cosas que nunca había sentido”: Reflotan romántico mensaje de Kaminski a Carla Jara

Tras el término de Carla Jara con Francisco Kaminski, las redes sociales se lanzaron de lleno al baúl de los recuerdos buscando valiosos archivos que hoy reviven en medio de la mediática separación, con tintes de infidelidad y desamor.

En esta oportunidad, se trata de un mensaje que el animador le envió a su esposa el año 2014, en los inicios del romance y cuando ella se encontraba embarazada del hijo que tienen en común.

“Carlita, me he cansado de decírtelo. Eres la mujer de mi vida. Espero que nuestro amor dure para toda la vida y así yo creo que va a ser”, le dice en primera instancia, dando cuenta de un profundo sentimiento a la exMekano.

Pero, lo más llamativo fue la frase que le dedicó hace 10 años atrás, la cual se asemeja a la que dijo en la actualidad sobre Camila Andrade.

“Eres la mujer que llegó a llenar mi vida, que me entrega cosas que nunca había sentido, en el aspecto de sentimientos. Te envío un beso tremendo y vas a ser una gran mamá, no me cabe duda. Así que a través de las pantallas de SAV (Sálvese quién pueda) quiero decirte que te amo mucho y que eres la mujer de mi vida”.

Confesión a Camila Andrade

Tras reconocer que sentía cosas por su excompañera de La Red, el animador confesó que “nunca se había sentido así”, le dijo al periodista Sergio Rojas, mientras Camila era entrevistada para el programa Que te lo digo. Sentimiento que reveló, surgió luego del beso que se dieron animando el Festival de Puente Alto.

Aquel beso, fue la primera prueba para los cibernautas de que Andrade era la tercera persona involucrada y la compañera de trabajo a la que hizo mención Carla Jara, cuando contó las razones del quiebre matrimonial.