Naya Fácil vivió angustiante episodio en España que la llevó a tomar drástica decisión: “Detesto que me hagan sentir vulnerable”

Naya Fácil, la popular influencer chilena, vivió un angustiante episodio en medio de sus vacaciones por España, según dio a conocer a través de sus redes sociales. Si bien no quiso ahondar en el asunto, anunció que se vio obligada a tomar mayores medidas de seguridad tras la experiencia que la afectó profundamente.

Acompañada por su hermana y un grupo de amigos, Naya Fácil partió hacia Europa con la ilusión de recorrer diversos destinos durante un mes. Sin embargo, su primera parada en España se vio empañada por un incidente que la llevó a replantear su forma de compartir en línea.

Durante la noche del martes, la influencer compartió con sus “facilines” un preocupante mensaje: “Son las 3 de la mañana y no puedo dormir de los nervios. Si hay algo en la vida que detesto es que me hagan sentir vulnerable y hoy nos sentimos así”. Aunque no reveló detalles específicos sobre lo sucedido, dejó en claro que fue una situación de gravedad.

Ante este episodio, Naya Fácil tomó una decisión drástica: dejar de compartir sus historias en tiempo real. En un mensaje a sus seguidores, anunció: “Lo único que voy a decir es que voy a tener que subir mis historias desfasadas, nos pasó algo más o menos muy grave”. Explicó que una vez de regreso en Chile, revelaría más detalles sobre lo ocurrido.

La influencer expresó su frustración y molestia por lo sucedido: “Me vine tan lejos para pasarlo bien y nos pasó la media hue… Tengo mucha rabia, ustedes no se imaginan”. Además, compartió sentirse vulnerable y con sentimientos encontrados, entre rabia y pena.

En un nuevo mensaje, la influencer enfatizó: “Tengo muchos sentimientos encontrados entre rabia, pena, de todo un poco. Toda mi vida, de tener que andar así ahora, poco menos que oculta. Acá, en España”. Y agregó: “Si me quieren ver vía, me van a conocer vía. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie”.

Aunque los detalles precisos sobre el incidente en España aún no han sido revelados, queda claro que esta experiencia afectó profundamente a la actual Reina de Viña. En tanto, sus seguidores, deberán esperar la llegada de la joven a Chile para conocer más detalles de lo sucedido.