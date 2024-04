Oriana Marzoli peleada a muerte con Faloon Larraguibel: Canal 13 liberó nuevos spoilers de “¿Ganar o servir?”

Cada vez queda menos para el estreno del esperado nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”. Este domingo 21 de abril el nuevo proyecto de la señal de Inés Matte Urrejola será emitido después de la gran final de “Tierra Brava” que comenzará a las 21 horas.

La gente está expectante y Canal 13 lo sabe, por lo que reveló su segundo video de spoilers de lo que está pasando dentro del encierro que comenzó sus grabaciones la última semana de marzo.

Vale recordar que ya se liberó un adelanto del encierro y los conflictos están a la orden del día. La indiscutida protagonista del reality, Oriana Marzoli, ya se está haciendo mala sangre con sus compañeros, específicamente con Botota Fox con quien peleó tras una competencia.

De igual forma, Pangal Andrade se mostró como otro de los participantes que estará levantando conflictos en la hacienda, especialmente con Faloon Larraguibel después de que ella se mostrara disconforme con la forma en la que él está ejerciendo su poder como el ganador de una competencia por equipos.

Los nuevos spoilers

Este segundo adelanto mostró un nuevo par de enemigas a muerte: Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel, quienes tendrán un fuerte enfrentamiento. “A mí patadas no me des (...) No me vuelvas a tocar ¡Ordinaria!”, lanzó enojada la española apuntando a la exanimadora de “Sabores”, quien ofuscadamente le dijo “eres una mentirosa”.

Oriana encaró a una persona que no fue enfocada, y dijo lo siguiente: “tú le dijiste que si se juntaba conmigo iba a ser funada”. Por los rumores y filtraciones, la expareja de Luis Mateucci habría peleado con su principal enemiga, Gala Caldirola, después de que ésta aconsejara a Fran Maira, quien le contó a Oriana lo sucedido.

Por otro lado, Pangal Andrade no sólo tendrá malas migas con Faloon, sino que con Camila Recabarren también, quien le tildó de inconsecuente. “No te la compro, dices que cuidas el medio ambiente, tienes los medios autos e igual contaminas. Igual comes animales, te encuentro incoherente, y por eso te encuentro falso”, lanzó la exMiss Chile.

Finalmente, Canal 13 adelantó los posibles romances que se darán en el reality, y dentro de una actividad se verá un acercamiento entre la expareja de Luis Mateucci y Oriana Marzoli.