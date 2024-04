Peter Jackson: “Let It Be es necesaria para completar la historia” de The Beatles

El documental ‘Let it Be’ estará disponible en la plataforma de Disney+ a partir del 8 de mayo, mostrando las diferencias que ya vaticinaban la separación del cuarteto de The Beatles, integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Originalmente, la película fue grabada en enero de 1969 por Michael Lindsay-Hogg y se estrenó en 1970. Ahora, 54 años después, el equipo de Peter Jackson la mostrará restaurada, avivando la polémica de este trabajo cinematográfico, ya que finalmente, la cinta nunca fue aceptada por The Beatles. Los miembros del grupo terminaron de grabar debido a la exigencia de los ejecutivos de Apple Corps, quienes les expresaron que debían seguir con las grabaciones por el alto costo que ya habían invertido.

Fue tanta la molestia de The Beatles, que a pesar de que ‘Let it Be’ ganó el Oscar por Mejor Banda Sonora en 1971, ninguno de ellos fue a recibir el premio, sino que lo hizo Quincy Jones.

The Beatles en ‘Let it Be’

ARCHIVO - The Beatles hablan con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Kennedy a su llegada el 7 de febrero de 1964 en Nueva York. Los Beatles tendrán cada uno una película biográfica que pondrá a los Fabulosos Cuatro en el centro de AP (uncredited/AP)

Pero, ¿Por qué ‘Let it Be’ fue tan chocante para The Beatles? ¿Por qué la polémica y el rechazo? El tema que refleja el documental da la respuesta a estas interrogantes.

‘Let it Be’ muestra cómo The Beatles trabajaban al momento de componer y grabar sus canciones. Fue así cómo salieron a la luz las diferencias entre los integrantes del grupo. Discutían entre sí, mientras que John Lennon se notaba enfocado en su relación con Yoko Ono.

Paul McCartney destacaba como líder, pero sus indicaciones muchas veces, molestaban a Harrison. Eran constantes las discusiones sobre cómo mejorar los temas, ya que, principalmente Paul y Harrison tenían visiones diferentes sobre los toques.

A pesar del rechazo de los integrantes del grupo que aún están vivos (Paul y Ringo Starr) todo sigue en pie para el estreno de ‘Let it Be’ en Disney+.

“Estoy absolutamente emocionado de que la película de Michael haya sido restaurada y por fin se reedite después de no estar disponible durante décadas”, dijo Peter Jackson por medio de un comunicado, según informó Infobae.

Manifestó que “tuve mucha suerte de tener acceso a las tomas descartadas de Michael para Get Back, y siempre he pensado que Let It Be es necesaria para completar la historia. Ahora pienso en todo ello como una historia épica, finalmente completada después de cinco décadas. Los dos proyectos se apoyan y mejoran mutuamente: Let It Be es el clímax de Get Back, mientras que Get Back proporciona un contexto vital que faltaba para Let It Be. Michael Lindsay-Hogg fue siempre amable y servicial mientras yo hacía Get Back y es justo que su película original tenga la última palabra... con un aspecto y un sonido mucho mejores que en 1970″.