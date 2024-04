Renata Bravo relató el decepcionante giro que tuvo una cita durante la pandemia: “Yo dije este quiere todo conmigo...”

La comediante Renata Brava tiene un espacio radial llamado “Desayuno de campeones” de La Metro FM, el cual va de lunes a viernes a las 8 de la mañana junto al periodista Werne Núñez, y en este espacio, ella compartió una divertida anécdota de una cita que no salió de acuerdo a su plan.

Ella partió contextualizando que esta cita sucedió durante la época de la pandemia cuando todavía a toque de queda por las noches, y se tenía que sacar salvoconducto para movilizarse por otros puntos que no sean el domicilio.

“Llego a su casa a las 6:02 PM a su casa para aprovechar el tiempo (del salvoconducto) de cuatro horas. El gallo había salido a comprar, tenía champañita, tenía piscola, tenía hasta puchos y ninguno de los dos fumaba (...) Yo dije este hueón quiere todo conmigo”, comenzó.

La cita de Renata

“Se nos pasó súper rápido el momento, y a mí ya me gustaba. Yo dije: ‘este hueón me va a decir obvio que...’. Eran dos minutos para las 10 PM y dije ya esta es la mía. ‘Van a ser las 10 y el toque de queda. Me voy’, le dije y por dentro yo decía ‘tócame’. Me paré y él se paró, se acercó, yo pensé ‘me va a dar un beso, me va a agarrar y me va a dar un beso’”, continuó.

“Yo pensé ya aquí está todo pasando, más encima yo había dejado encargada las niñas, tenía toda la noche disponible (...) Él me agarra de los hombros y me dice: ‘cuídate, qué rico fue verte’. Yo dije: ‘esto no me puede estar pasando’”, añadió Bravo.

“Me abrazó y me fue a dejar al auto, yo dije: ‘ya ahora me va a decir y me va a agarrar, me va a cerrar la puerta del auto y me va a decir que no me vaya’”, fantaseó Renata, pero ese momento pasional no estaba ni cerca de pasar. Es más, él le comenzó a dar indicaciones como en un estacionador de autos, “asegurándose que me fuera”, bromeó Renata Bravo.