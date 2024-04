¿Se va a “Top Chef”?: José Miguel Viñuela alzó la voz ante los rumores y definió su futuro laboral

El último capítulo de “Tal Cual” comenzó poniendo en aprietos al animador José Miguel Viñuela. La animadora Raquel Argandoña le consultó si es que es verdad que va a participar de una nueva entrega del programa de cocina de Chilevisión “Top Chef VIP”, el cual estaría en proceso de preproducción.

Ante esto, el comunicador fue completamente sincero. “Voy a ser bien honesto. Me llamaron de ‘Top Chef’, quiero agradecer a la periodista que oficialmente me llamó, encantadora”, partió comentando mientras le jugaban una broma en el programa que trucó una foto de él con el uniforme del programa, lo que provocó la extrañeza y risa de Viñuela.

“Entonces, me llamó la periodista y me comenzó a explicar. Yo le dije: ‘mira la verdad, la prioridad se llama ‘Tal Cual’’. Ustedes lo saben, siempre ha sido así”, confesó el animador que miró a las personas detrás de cámara.

¿Eran buenas lucas?

A pesar de su negativa y agradecer que lo hayan considerado para el casting, les consultó cuánto le ofrecían del programa en términos monetarios. “De cuánto estamos hablando para saber”, le dijo el animador a la periodista que lo contactó.

El animador comenzó a negociar, y lanzar una cifra elevada para ver si es que recibía una respuesta afirmativa, y del canal le contestaron que no habría problema. “Como dice Pamela Díaz, con eso, yo pagaba todas mis deudas, la casa...”, comentó Viñuela.

“Pero, era trabajar de lunes a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso era toda la semana, más clases de cocina. Yo les dije que no podía porque tenía ‘Tal Cual’”, agregó el animador.

Su compañera Argandoña le puso los puntos sobre las íes, y le comentó que “te tienes que decidir porque ya estaría el reemplazante que es Lucho Jara”. Esto no le sorprendió a José Miguel, y dijo que “yo sé que Gonzalo (productor ejecutivo de TV+) quiere traer hace rato a Lucho, y creo que es un tremendo profesional”.

Argandoña le dijo que ella lo extrañaría mucho si es que se llegase a ir, y le pidió una respuesta firme sobre su destino laboral. “No voy a ‘Top Chef’, me quedo en ‘Tal Cual’ por un cuartito de lo que me ofrecían, pero soy tan feliz”, aseguró.

Finalmente, José Miguel Viñuela cerró diciendo que ahora es más importante el tiempo que el dinero. “Acá soy feliz (en lo que hago). No sé si en otro canal sería tan feliz como lo soy hoy día, no sé si me dejarían ser como uno es acá. Eso es lo que la gente valora”, concluyó.