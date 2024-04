“Anda a huevea...a Kaminski”: Sebastián Ramírez responde a Cony Capelli tras entrevista en revista Sarah

El exparticipante de Gran Hermano Sebastián Ramírez respondió durante la madrugada de este jueves a las palabras que emitió su excompañera Constanza Capelli en revista Sarah, donde se refirió a los tensos momentos que vivieron juntos al interior del reality que se grabó en Argentina.

Fue en sus historias de Instagram que el exchico reality, quien enfrenta una demanda por agresiones de parte de su expareja, le hizo un llamado a la bailarina para que “deje” de hablar de él y la instó a que, mejor, vaya a “huear” a Francisco Kaminski. Esto, tras su separación con Carla Jara por su romance con Camila Andrade.

Si bien, terminó por eliminar la serie de publicaciones que realizó en absoluta oscuridad y en compañía de una familiar, su mensaje iba dirigido a Constanza, recalcando que el contexto donde ellos estuvieron fue un programa de televisión y su actitud que fue criticada por violenta, era parte de un “show”.

Además, reiteró que él es una persona fuerte que actualmente está muy feliz con su vida y con todo lo que ha logrado, por lo tanto, no lo lograrán derrumbar,

“No me voy a suicidar, no me voy a quitar la vida, entiendan”, decía medio en broma, medio en serio, mientras reía a carcajadas junto a su sobrina.

Más en serio, pidió que tuvieran cuidado con los comentarios y las funas en redes sociales, puesto que si bien él es inmune al hate, otras personas podrían no resistir a los comentarios negativos y terminar en depresión o algo peor.

Finalmente, se burló de la entrevista que realizó la flamante ganadora del reality en la revista, ninguneando que no era “Revista Caras”. Burlándose también, puesto que según su punto de vista, ella no había logrado el éxito televisivo que esperaba. Aunque, igual reconoció que le guardaba cariño y “buena onda”.

¿Qué dijo Cony en la entrevista?

“Nada entre nosotros habría sucedido en un contexto normal. Es lamentable lo que pasa con Sebastián, al final genera daño a otras personas. Y yo creo que uno tiene derecho a equivocarse, pero hasta que no dañes a otra persona”, contó.

Respecto si había conversado con Catalina Gaete, la expareja que denunció a Ramírez, señaló que “ella y yo lo tenemos claro. Ella y yo lo sabemos”, respondió Cony Capelli, dejando en evidencia que ese diálogo ya se realizó.