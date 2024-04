“Caché que me había quebrado”: Eduardo de la Iglesia se fractura tres costillas pero sigue trabajando en su late de Vía X

“Quedé planchado en el piso con ese grito ahogado de dolor”. El estremecedor testimonio es el que este jueves ofreció el animador de Vía X, Eduardo de la Iglesia, quien reveló que el regreso de esta semana a su late en el canal del cable lo hizo con tres costillas fracturadas.

¿Y por qué? En palabras del comunicador, porque el fin de semana pasado, en uno de sus habituales partidos de fútbol con su equipo Chilcano en una liga amateur, sufrió un golpe “maletero” de parte de un jugador rival.

Íbamos perdiendo 1-0, así es que traté de pararme rápido para seguir jugando. Lo empatamos. Fue un partido nivel Copa Libertadores — Eduardo de la Iglesia

La fractura de Eduardo de la Iglesia

El choque, según relató en lun.com, fue de “lleno en las costillas entre el pectoral y la axila del lado derecho de su cuerpo”.

“Quedé planchado en el piso con ese grito ahogado de dolor. Caché al toque que me había quebrado, porque hace algunos años me quebré esquiando, pero filo, me fui a la casa, me quedé tranquilo, en reposo, me tomé un paracetamol. El domingo también me cuidé, pero me empecé a preocupar”, contó De la Iglesia.

“Me hicieron radiografías, ecografías y confirmado: tres costillas quebradas y una de ellas tiene un deslizamiento, que es el hueso que se rompe y queda muy separado”, agregó el conductor, quien por estos días tiene medicado un régimen de absoluto reposo, el que sólo suspende para conducir su late “Todo va a estar bien”, de Vía X.

“No tengo mucho más que hacer. Sí debo estar sin hacer ejercicio por un mes. Eso es lo que más lata me da. Pucha, ya no puedo salir a correr y sin fútbol, además. Nada, a esperar y recuperarse”, dijo Eduardo, quien reconoce que algo en su lesión pudo haber sido ya que “ahora está flaco” y “se quiebra más fácil”.

No tengo mucho más que hacer. Sí debo estar sin hacer ejercicio por un mes — Eduardo de la Iglesia

“Eso me decía un amigo: ‘Cuando pesabas 98 kilos estas cosas no te pasaban’, jajajá, ouch, cuando me río me duele”, sincera De la Iglesia, quien al menos quedó con la satisfacción de haber sacado adelante un duro partido.

“Íbamos perdiendo 1-0, así es que traté de pararme rápido para seguir jugando. Lo empatamos. Fue un partido nivel Copa Libertadores”, finalizó.