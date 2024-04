Este actor de The Walking Dead se une al elenco de Superman dirigida por James Gunn

La anticipación por la próxima película de Superman dirigida por James Gunn está en aumento, y ahora se ha revelado un nuevo miembro del elenco que seguro resultará familiar para muchos fanáticos.

Según informes de Murphy’s Multiverse, el actor Pruitt Taylor Vince, conocido por su papel de Otis en The Walking Dead y J.J. La Roche en The Mentalist, se ha unido al proyecto en un papel importante.

Aunque la mayoría del elenco de la película ya había sido anunciado previamente, la identidad de los actores que interpretarían a los padres de Superman aún no se había revelado.

Sin embargo, los aficionados detectives han estado investigando y finalmente se ha revelado que Pruitt Taylor Vince ha sido elegido para interpretar a Jonathan “Pa” Kent, el padre adoptivo de Kal-El.

Legado de Pa Kent

Esta no es la primera vez que el personaje de Pa Kent es llevado a la pantalla grande. Actores como Kevin Costner, Glenn Ford y John Schneider han interpretado a este importante personaje en adaptaciones anteriores de Superman.

Ahora, Pruitt Taylor Vince se une a esta distinguida lista de actores que han dado vida a la figura paternal de Superman en el mundo del cine.

Aunque se ha revelado el papel de Pa Kent, aún no se ha anunciado quién interpretará a Jor-El, el padre biológico de Superman. En el pasado, este personaje ha sido interpretado por actores como Russell Crowe y Marlon Brando.

Fecha de estreno

La película está programada para su estreno el 11 de julio de 2025 y ha generado gran expectativa entre los fanáticos del superhéroe.

Trayectoria de Gunn

James ha dirigido varias películas a lo largo de su carrera. Algunas de sus obras más destacadas incluyen “Super” (2010), “Guardians of the Galaxy” (2014) y su secuela “Guardians of the Galaxy Vol. 2″ (2017).

También dirigió “Slither” (2006), “The Suicide Squad” (2021) y, como se mencionó recientemente, está a cargo de esta próxima película de Superman