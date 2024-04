Gala Caldirola se sinceró sobre las especulaciones de su vida romántica: “Me involucraron en ocho relaciones que no eran ciertas”

La española Gala Caldirola está encerrada actualmente en el reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, pero este sábado se emitirá su participación en la nueva temporada de “La Divina Comida”, en donde se sincerará sobre un difícil momento que vivió en su vida personal, el cual gatilló su ida a España.

“La verdad es que el dónde vivir ha sido un tema para mí, porque os va a sonar extraño, porque yo no soy chilena de sangre, pero yo me siento muy chilena de corazón”, partió contando durante la segunda noche cuando recibió a el relator de deportes, Claudio Palma; la tenimesista y ganadora de medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, Tania Zeng, y el humorista Charola Pizarro.

“Yo me fui hace medio año a España, me fui porque la verdad es que llevaba mucho tiempo fuera de mi país, lejos de mi familia, y la verdad es que me fui a recibir un apapacho en el alma. Me estuve sintiendo un poco mal el último tiempo, no tuve una buena etapa, he pasado por una de las peores etapas de mi vida (...) Me sentía como desamparada un poco, entonces dije lo que necesito es volver a casa”, confesó.

Su vida amorosa en el ojo de la tormenta farandulera

Por esto, Claudio Palma le preguntó cómo fue ser el blanco de tantas especulaciones sobre su vida amorosa. “Me involucraron como en ocho relaciones que no eran ciertas”, reveló. El relator deportivo señaló que quiere mucho a Mauro y vio cómo él también sufrió con todo esto.

“La prensa y la farándula generó mucho más sufrimiento del que del que en realidad existía, porque nosotros cuando nos separamos fue todo como en mucha armonía, pero después empezaron a buscar. No podían entender que un quiebre podía haber sido en armonía”, señaló la española.

“Entonces llega un punto en el que obviamente, una se siente mal porque te denigran, te atacan, te juzgan, y ni siquiera saben por lo que uno está pasando (...) Yo creo que en los últimos seis meses he llorado más que en toda mi vida”, cerró Gala Caldirola.