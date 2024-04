Jhonatan Mujica reveló que Botota Fox estaba advertida de no acercarse a él: “Después de toda una tarde de bullying…”

La mala onda entre el modelo de alta costura, Jhonatan Mujica, y el transformista Botota Fox no es un misterio. Él exparticipante de “Tierra Brava” ha declarado en numerosas oportunidades que tuvo muchos roces con el comediante durante el reality.

Mujica participó del react del antepenúltimo capítulo del encierro de Canal 13, en donde nuevamente fue consultado sobre sus conflictos con Botota, y en esta ocasión reveló un episodio desconocido hasta entonces, el cual no fue mostrado en la edición estelar del programa.

El animador le partió comentando la extraña forma en que el transformista expresaba sus sentimientos de atracción hacia el modelo. Por esto, Jhonatan comentó que “yo pensé que había pasado de ‘amor a odio’ y de ‘odio a amor’, pero era amor y odio al mismo tiempo, sin que yo lo supiera”.

“Yo después viendo los capítulos, llegaba y me decía: ‘ay Jhony aquí te traje una Pepsi porque no sé qué’ y después cuando llegaba a la casa era como ‘este imbécil que me quitas las Pepsi por la mierda’, y yo como hueón nunca te la pedí, tú llegaste solo, por qué hablas mal de mí”, agregó.

La advertencia a Botota

Jhonatan aseguró que los televidentes no presenciaron todo el comportamiento errático de Botota. “Yo dije no le voy a hablar más después de los gritos que me pegó, ustedes vieron muy poco de lo que realmente fue. En esa discusión yo estaba callado, yo me aguanté (...) me empezó a sacar cosas muy personales que yo de forma muy ingenua confié en que no iba a usarlo”, contextualizó.

El animador recordó cuando Chama le entregó un muñeco realizado por la Botota, el modelo señaló que la venezolana se lo entregó debido a que el transformista estaba advertido de no acercarse a Jhonatan.

“Yo le dije después de toda una tarde de bullying: ‘dejemos las cosas claras, tú y yo somos hombres y yo tengo un límite. Si tú vuelves a cruzar ese límite, a mí no me interesa nada, pero tú te arrepientes’. Se lo dije al frente del director y el productor para que estén atentos de que no me iba a aguantar porque me aguanté seis horas de que no se callara”, reveló.

“Ya estaba advertida, así que el juego no me lo podía hacer a mí. Por algo cuando yo la nominé en el cara a cara no dije absolutamente nada, yo de verdad estaba expresando el hecho de estar conociendo a alguien con quien me cagaba de la risa, yo veía ‘El juego de la Botota’ hace años. Me acompañó por mucho tiempo y me alegraba muchas partes de mi vida que yo estaba pasando en Argentina que no eran tan lindas, y verlo que se transformó en esto fue decepcionante”, cerró.