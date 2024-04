“No me demoré nada”: Marcianeke lanza nuevo EP y compromete diferentes colaboraciones para su próximo recital

Luego de la tormenta viene la calma. Algo de eso llevó a la práctica este jueves el cantante urbano nacional Marcianeke, quien tras ser acusado hace algunas semanas de no pagar el arriendo de una propiedad en Colina, y ser amenazado incluso con armas de fuego por parte del dueño y otras dos personas, lanzó esta jornada en plataformas digitales su nuevo EP “I am the corte”.

Un trabajo musical que Matías Muñoz, el nombre real del artista talquino, aseguró fue elegido con pinzas. “Son unos temas bien elegidos de toda la música que tengo grabada, y no son ni la mitad de la mitad de lo que tengo guardado, pero son muy buenos temas”, cuenta en hoyxhoy.cl.

Mi gente, vayan a darle cariño a mi EP. Ya estamos en Spotify — Marcianeke

El nuevo trabajo de Marcianeke

“Tengo fe que van a pegar todos, o la mayoría”, indica el intérprete urbano, quien en este trabajo cuenta con la colaboración de tres artistas del género. L Gante, Julito y El Bai.

“La idea era empezar con cinco canciones, pero ahora hay nueve (en el EP). Es casi como un álbum”, agrega el cantante, quien avisa que este primer repaso a sus creaciones es el inicio de futuros trabajos musicales.

“La idea es sacarlas, para no dejarlo grabado por las puras, pero cuando todo termine, nosotros no vamos a dejar de sacar música”, dice el músico, quien además cuenta que “no me demoré nada” en grabar las canciones de su nuevo corte.

“Antes, sinceramente iba a ser sólo un álbum, pero decidimos sacar un EP para sacar luego la música”, aclara Marcianeke, quien reconoce que su idea preliminar es cantar dichos temas en su próximo recital, del 6 de junio, en Movistar Arena.

Marcianeke promociona por estos días el lanzamiento de su nuevo EP. Fuente: Instagram @marcianeke.

“Más que la emoción (de presentarse con su show), siento que más que nada hay ansiedad, y esperemos que sí (pueda mostrar sus temas nuevos en el concierto)”, señala.

La idea era empezar con cinco canciones, pero ahora hay nueve (en el EP). Es casi como un álbum — Marcianeke

¿Y cómo ha preparado su concierto? Marcianeke reveló en el medio nacional que en dicho evento “estoy haciendo las gestiones para tener varios invitados. Ya tengo a muchos considerados. Los confirmados, con quienes tengo los temas más pegados”.