“No nos perdemos un capítulo”: Nicolás Solabarrieta recibió un tierno saludo de sus hermanos ad portas de la semifinal

Este miércoles se vivió un emotivo capítulo en el reality show “Tierra Brava”, en donde los cuatro semifinalistas revisaron su paso por el programa junto a Sergio Lagos, Karla Constant y Matías Vega. De igual forma, ellos recibieron tiernos mensajes de sus familiares y seres queridos que les dieron un aliento antes de la semifinal.

Al momento de llegar al hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, Nicolás, el animador de las actividades le consultó si es que se imagina cómo será su vida después del reality. “No, creo que me voy a saturar un poco de tanta pregunta, quiero ir a ver a mi familia que obviamente deben estar súper ansiosos de saber qué pasó acá porque para ninguno de ellos es algo común”, partió.

“Creo que van a estar muy contentos. Yo estoy muy contento de haber tomado esta oportunidad. No me he arrepentido en ningún momento, así que aprovechar lo poquito que queda”, agregó el joven.

Posteriormente, le mostraron a Nicolás un compilado de sus mejores momentos dentro de “Tierra Brava”, y al ser consultado por Karla Constant sobre la enseñanza que saca de esta experiencia, él comentó que “aprendí a no tenerle miedo a nada. Venía con mucho miedo de esta experiencia que me podría jugar en contra”.

“Yo nunca había estado en un contexto de un encierro total sin comunicación con nadie. Si me había tocado por mi carrera estar fuera del país, pero siempre en contacto con mi familia, mis amigos (...) Creo que lo manejé súper bien. Estoy muy contento y orgulloso de estar donde estoy”, reconoció el joven.

El mensaje de sus hermanos

Finalmente, Solabarrieta recibió un saludo de sus dos hermanos Maite e Iñaki. Su hermana fue la primera, quien estaba junto a un perrito en sus brazos, quien rápidamente se aburrió de ser tomado y se liberó. “Te quería mandar un saludo porque te extraña igual que todos”, comentó la joven.

Maite partió recordándole lo mucho que lo quieren y que están orgullosos de él. “Nos encanta verte todas las noches en la tele, estamos encantados de ver tu personalidad y ver tal cual eres con nosotros. La garra que le pones a todo en las competencias”, dijo su hermana.

Cuando llegó el turno de Iñaki, él le confesó a su hermano que “te hemos estado viendo todos los días, no nos perdemos un capítulo. Vimos que estás en la final, sabemos que no ha sido fácil ni difícil porque siempre has estado enfocado en lo tuyo. Siempre quieres ganar, estás en la etapa final, así que dale con todo. Toda la familia sabe que puedes, y así lo va a ser”.

Después de ver este video, Nicolás comentó que “no los veo hace seis meses, ellos viven en Estados Unidos (...) Cuando yo me fui a Dubai ellos ya se habían ido a la universidad. Yo pensé que a mi hermana no le iba a gustar nada que entrara al reality, porque es muy parecida a mi madre (...) Verla que sigue el programa y está contenta de verme en pantalla me alegra”.