Shirley Arica se fue con todo en contra de los exTierra Brava: “Mucha gente no le importa pisar a alguien con tal de continuar”

La única mujer semifinalista de “Tierra Brava”, Shirley Arica, se confesó en un programa peruano animado por Carla Chevez, “Café con la Chevez”, en donde habló sobre su paso por el reality show de Canal 13, y no tuvo las mejores palabras para referirse a esa experiencia.

“En este reality me sentía fuera de (lugar). No me sentía tan cómoda que digamos, veía mucha gente actuando un papel, mucha gente que no le importaba pisar a alguien con tal de continuar en competencia y yo particularmente no soy así. Sí habían cosas que me fastidiaban”, partió comentando.

“Mi día a día era un poco complicado, (me preguntaba) ‘’¿qué día es hoy?’, parecía como una cárcel, poniendo rayas en la pared, ‘hoy día uno, día dos’, literal. Era una locura”, señaló sobre lo desorientada que estaba dentro del encierro sobre el tiempo que iba transcurriendo.

“Aparte nos someten a cosas súper difíciles como el calor, el frío extremo, la comida. A veces no teníamos qué comer, nos alimentábamos de agua que había que hervir, había que hacer un fogón o una leña para prender la candela y poder hervir el agua. Papas sancochadas que daba el huerto de la hacienda que teníamos y arroz, y esa era todo lo que comíamos”, agregó Arica.

Ella apuntó que sus compañeros se comenzaron a enfermar uno a uno por, lo que se tornó cada vez más complicado. Sobre las camas, mencionó que era muy difícil dormir en la paja, las cuales efectivamente estaban hechas de ese material, y con su olor característico.

“Era súper complicado, no era tan fácil como la gente puede creer, pero sí pagan bien, así que valió la pena aguantar un poquito”, agregó.

Su relación con sus excompañeros

Además, Shirley Arica fue consultada sobre su relación con Alexandra Méndez, mejor conocida como Chama, y ella partió caracterizándola como alguien súper inteligente y que jugó muy bien, especialmente considerando que era su primer encierro 24/7.

“Entró a poner el pie bien fuerte, no pasó desapercibida, supo jugar bien su papel (...) Una gana la que es más perra que la otra, si tú eres la muda, ni te van a pinchar. Si te peleas, te pinchan, si te enamoras, te pinchan. Si no hablas, olvídate a que van a hablar de ti. Entonces, algo hay que hacer”, comentó.

“Ella sí supo manejar bien su papel. Yo no tengo ningún resentimiento con ella (...) hemos discutido, pero es parte de un reality. Hay mucha gente que no sabe diferenciar entre la vida real y un reality show. Terminas el reality y no te vas a tu casa pensando ‘¿Chama me odiara?’. A mí qué me importa la Chama”, lanzó.

Finalmente, Shirley Arica cerró diciendo que “no me interesa ninguno de los que está en el reality, he hecho amistad con muy pocos y con los que hasta el momento tengo comunicación. Los demás simplemente fueron compañeros de trabajo”.