Toto Acuña revela que rechazó interpretar a Robin de ‘Generación 98′: “Me asustó”

La teleserie ‘Generación 98′ ya está en sus capítulos finales, de hecho, el final será emitido por Mega este próximo lunes. Y uno de los personajes íconos es Robin, interpretado por Gabriel Urzúa.

El enfermero, mejor amigo de ‘Martita’ se ha ganado los aplausos y el cariño de los televidentes e incluso, Urzúa ganó un Caleuche por su interpretación.

Al respecto, Toto Acuña, que estuvo en el programa ‘Todo va a estar Bien’, donde reveló que rechazó ser Robin en la teleserie “Generación 98′”.

“Me llaman, me explican el papel, evalué distintas cosas. Me asustó que era un personaje gay porque es difícil representar un papel así si no lo haces bien. Caer en la caricatura, de reírse de la forma, sentí que era complicado meterse ahí”, dijo sobre el papel que finalmente rechazó.

Además, Acuña comentó que no le ofrecían tanta plata. “No era tan buena la plata, evalué, es mucho el riesgo para abordar este personaje, yo también estaba en otra, estaba con el tema del stand up”, agregó.

Luego precisó que tras ver el triunfo de Urzúa, pensó “ahí dije ‘debí haberlo reevaluado’”.

Urzúa premiado

El actor Gabriel Urzúa en enero pasado, ganó el Premio del público, por su interpretación de Robin en la teleserie ‘Generación 98′.

Los mayores exponentes de la actuación nacional fueron nominados en los Premios Caleuche 2024. En la categoría que era con votación del público el eleguido fue actor tras el adorable Robin.

En diálogo con el pódcast “La Pura Verdad” de Chileactores, el intérprete dijo que su personaje este iba a ser sólo un “bolo” de continuidad de la historia.

Tomar la decisión de hacerlo fue… Obviamente hay desafíos que son artísticos y también necesidades que uno tiene. Yo venía de La ley de Baltazar, donde hice un personaje secundario”, relató.