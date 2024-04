¡Ya están los duelistas!: “Tierra Brava” definió las duplas que competirán en la semifinal

Este domingo 21 de abril concluye el reality show de Canal 13, “Tierra Brava: cosechas lo que siembras”, que trajo de vuelta estos espacios de telerrealidad a la señal que ha emitido los icónicos encierros como “Protagonistas de la fama”; “La Granja”; “1810″; “Mundos Opuestos”; entre otros.

La final comenzará a las 21 horas, y tendrá una transmisión en vivo desde dos países: Perú en donde Sergio Lagos y Karla Constant estarán en el campo de batalla que coronará al ganador de esta aventura; y en Chile los animadores del matinal “Tu Día”, Priscilla Vargas y José Luis Repenning, estarán junto a algunos exparticipantes del reality que comentarán la final.

Pero antes de llegar a la final, el reality tiene que determinar a sus dos flamantes finalistas entre los cuatro participantes que se ganaron su lugar en la semifinal: Shirley Arica, Fabio Agostini, Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci. La definición se realizará esta noche de jueves.

La definición de los duelistas

En el capítulo de este miércoles, los cuatro competidores tuvieron un almuerzo junto a los animadores, quienes una vez finalizada la comida le informaron que llegó la hora de definir a las duplas que se enfrentarán en la semifinal.

Karla y Sergio anunciaron que, con un 19,78%, el participante más votado por el público es Fabio, y podrá así elegir a su contrincante de semifinal entre Nico, Shirley y Luis. “Por estrategia, elijo a Shirley. No subestimo a nadie, pero si hablamos de competencia prefiero evitar a los otros dos”, admitió el español. Por esto, el español y la peruana protagonizarán el primer duelo de semifinalistas, y Nicolás Solabarrieta contra Luis Mateucci el segundo.

A la hora de prepararse para el primer duelo, entre Fabio y Shirley, el español admitió que una semifinal con la peruana es un escenario que nunca imaginó. “Desde que empezó el reality pensé que Shirley iba a volar la primera semana o la segunda, jamás me imaginé competir contra ella, y es increíble verla aquí”, comenzó.

“Que haya llegado tan lejos y aguantado tanta m… Creo que competir con ella es como una maldición porque todos los que lo hacen se van para la casa”, sostuvo, y agregó que, entre Nico y Luis, “prefiero una final contra Nico”.

Por su parte, Shirley dijo estar tomándose esto como un duelo más de tantos que ha hecho. “Nada está escrito. Todo el mundo me ha subestimado pero yo confío en mí. Llegar a la semifinal aguantando tantos duelos... Esto es una competencia más. Nunca digo que no, y me pongan con quien me pongan, lo voy a hacer”, manifestó.