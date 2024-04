Fran Maira contó por qué decidió renunciar a Miss Chile y entrar a “¿Ganar o servir?”: “Económicamente no me sumaba nada”

La exintegrante de “Gran Hermano”, Fran Maira, dejó tal impresión en los televidentes que fue convocada al esperado nuevo encierro de Canal 13, “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”. Ella aceptó el desafío, y dejó en pausa su participación en el concurso Miss Chile, el cual la pudo haber llevado a Miss Universo.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, la joven confesó por qué decidió renunciar a Miss Chile y sumarse al reality show del 13. “Jamás había pensado en entrar a un concurso de belleza, pero me gustó que ahora hayan abierto las puertas a todas las mujeres. En mi caso quería romper con varios tabúes de los que no se habla”, partió.

“Se me presentó la oportunidad de ‘¿Ganar o servir?’ y por temas laborales me convenía mucho más entrar a un reality que seguir en un concurso de belleza que no me daba nada más que fotos. Económicamente no me sumaba nada. Hoy tengo que pensar en mí y mi futuro”, agregó Fran Maira.

“¿Ganar o servir?”

Sobre la opinión de su familia y sus cercanos, ella contó que “la mayoría iba por el reality, pese a que Miss Universo te da otro estatus y por eso me metí realmente, porque la gente me seguía viendo como una persona ligada a la farándula, cahuinera y conflictiva”.

“Miss Universo me iba a separar de esa imagen. Por lo mismo también renuncié a ser Reina de Viña, porque quería alejarme de este medio tan farandulero y mostrarme en otra faceta”, agregó. Sin embargo, ella contó que las puertas del concurso de belleza siguen abiertas para ella, si es que decide entrar nuevamente el próximo año.

Ella contó que quiere mostrar una nueva imagen más seria en este reality, aunque su esencia seguirá intacta. “Quiero seguir explotando el humor, mi sensualidad. Me considero una persona súper sexy, no voy a desmentir que soy coqueta con hombres y mujeres en general. Dejar en claro que no me provoquen porque me pueden encontrar”, contó.

Maira señaló que si son falta de respeto, si piden las cosas de mala manera, y pasan sus límites, no tendrá problemas en pararle los carros. “Soy una persona directa, pero no juzgo a nadie”, aseguró la joven empresaria.

Finalmente, Fran Maira reveló sus planes a futuro una vez que salga del reality. “Tengo un objetivo súper claro, que es mi futuro. Saliendo del encierro quiero abrir una tienda física (vende lencería) y hacer varios cambios materiales, como el departamento y el auto”, afirmó.

Con respecto a su carrera, ella señaló que quiere seguir en la televisión, pero no enfocada en los reality show, incluso se le presentó opciones en La Red y TVN, pero optó por Canal 13.