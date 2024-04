¿Fue una indirecta para Nodal?, Cazzu y su “extraño” mensaje en foto con su hija que confundió a los fans

Desde hace unos meses corre el rumor que Nodal y Cazzu tienen problemas y estarían a punto de terminar y aunque ellos lo negaron con una foto en redes, ahora un extraño mensaje de la cantante desata las alarmas de nuevo.

Fue a principios de mes que compartieron una foto juntos, pero desde ese momento no han dejado verse juntos de nuevo, sino que cada uno ha publicado imágenes con su hija Inti.

Y este jueves la cantante argentina publicó unas fotos con su hija en la que dejó un enigmático mensaje que encendió las alarmas sobre problemas con Nodal.

El extraño mensaje de Cazzu en redes que desató sospechas de ruptura con Nodal

Cazzu compartió unas fotos con su hija Inti, dejando ver que la tiene en el estudio mientras ella está creando música.

En las fotos estaba la joven en el suelo jugando con su hija, mientras que atrás se ven las computadoras, guitarra y demás.

Sin embargo, lo que sorprendió fue el mensaje que escribió generó confusión. “Que me saquen todo menos vos 🖤”, lo que los fans tomaron como un mensaje de preocupación, pues primero Nodal no aparece en la imagen y segundo, asegura que puede estar sin nadie, pero no sin su hija.

“¿Y Nodal?, que te saquen a él también”, “uy pero eso me sonó como a indirecta para el Nodal”, “no entiendo qué quiso decir con esto, pero suena a madre soltera”, “sola con su hija en el estudio, está raro”, “¿será que sí están separados?, este mensaje me confunde”, “dios mío pero qué quiso decir con esto, me preocupa que ya no esté con Nodal”, y “parece madre luchona, será que ya no está con Nodal”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Cazzu La famosa se mostró en el estudio con su hija (@cazzu/Instagram)

Hasta ahora Cazzu no ha aclarado qué quiso decir con este mensaje ni ha respondido a los fans preocupados, así que solo queda esperar que compartan nuevas fotos juntos para saber si su relación continúa.