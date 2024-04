Gwyneth Paltrow reveló que rechazó grandes películas para enfocarse en la maternidad

Gwyneth Paltrow se ha posicionado como una de las grandes figuras de Hollywood, por lo que ha llamado la atención que recientemente reveló que hace tiempo decidió tomar una pausa en su carrera, para enfocarse a su maternidad.

Aquí te contamos qué dijo la artista, y cómo fue que formó una familia con el músico Chris Martin, aunque terminó divorciándose de él.

Las declaraciones de Gwyneth Paltrow sobre su maternidad

En una entrevista reciente, la actriz reveló su decisión de disminuir su participación en el cine para concentrarse en la crianza de sus dos hijos, Apple y Moses.

Durante una aparición en el programa Today With Hoda & Jenna, la ganadora del Oscar confirmó que, siguiendo el ejemplo de su madre, la actriz Blythe Danner, ha declinado papeles importantes en la industria del entretenimiento a lo largo de los años porque prioriza su familia y disfruta de su rol como madre.

“Es curioso, porque en aquel momento no me pareció un sacrificio, pero si lo miro desde el punto de vista cultural, pienso que, si la gente supiera que no hice esta o aquella película, se quedarían bastante sorprendidos”, dijo Gwyneth.

La actriz ganó reconocimiento por sus destacadas actuaciones en películas como la saga de Iron Man, Shakespeare in Love y Sliding Doors. Sin embargo, después de convertirse en madre, decidió ser más cuidadosa al elegir sus proyectos cinematográficos.

La historia de amor de Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Se conocieron en 2002, presentados por el padrino de Paltrow, el famoso actor británico Simon Pegg. Desde el principio, su relación parecía destinada a trascender los límites de la fama y la industria del entretenimiento. Ambos eran conocidos por su discreción y por mantener su vida personal alejada del escrutinio público.

En diciembre de 2003, Gwyneth Paltrow y Chris Martin se casaron en una ceremonia íntima en California. A lo largo de su matrimonio, que duró más de una década, la pareja enfrentó numerosos desafíos, incluida la intensa atención de los medios y las demandas de sus respectivas carreras. Sin embargo, siempre mostraron un frente unido y un profundo respeto el uno por el otro.

Una de las características más destacadas de su relación fue su enfoque consciente en la co-paternidad después de su separación en 2014. A pesar de poner fin a su matrimonio, Paltrow y Martin siguieron comprometidos en criar a sus dos hijos, Apple y Moses, en un ambiente de amor y armonía.