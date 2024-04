Jhonatan Mujica se sinceró sobre su paso por Chile: “Me siento más apreciado afuera”

El modelo de alta costura, Jhonatan Mujica, antes de participar en el reality show de Canal 13, “Tierra Brava”, triunfaba en el modelaje en Europa. Él trabajó para importantes marcas como Dolce & Gabbana, Moschino, Versace y Armani. Ahora ya tiene pensado devolverse a Milán para reiniciar su labor en frente de las cámaras o encima de las pasarelas.

En su participación en el react de “Tierra Brava”, Jhonatan se refirió a su futuro cercano, y comentó que ya tiene un pasaje comprado para devolverse a Italia, donde tiene su departamento. “Tengo el de ida, aún no tengo el de vuelta. Estamos viendo de aquí hasta que ese pasaje se concrete, si Chile me sorprende”, comentó.

“Afuera sigo teniendo mis agencias en Francia, Milán, Londres que me siguen proponiendo trabajos que yo digo: ‘coño, lo quiero’”, agregó el modelo.

“Da lata que en Chile no se aprecie el talento”

Mujica entregó su sincera reflexión sobre su paso por Chile, especialmente después de su salida del reality. “No sé si es una percepción mía o puede ser que es algo que me tocó vivir a mí, pero sí me siento más apreciado afuera que adentro de Chile. No es primera vez, por algo me fui en un principio y venía simplemente a visitar, y me iba”, contó el modelo.

“Ya había salido en el diario años atrás que la gente hizo un boom. Duró un segundo y después quedó en el olvido. Siento que mucha gente me tira tanta flores y buena onda, vibras para arriba, pero ‘encárgate tú’. (Es como si dijeran) ‘Te adoro, me encantaría trabajar contigo, pero encárgate tú’”, continuó.

“Yo no me siento un principiante para que que tenga que hacerlo solo, por algo en otros lugares, en Europa, me aprecian tanto porque tengo un background (antecedentes) que habla por mí, ya tengo un curriculum que habla por mí”, señaló el exparticipante de “Tierra Brava”.

“Como no tengo tiempo acá en Chile, no tengo pitutos que me metan y literal Chile es el país de los pitutos, especialmente en el área artística con Christell es lo mismo (...) Yo siempre le dicho ‘yo encuentro que a ti te iría bacán afuera, quiero que vengas a Milán y yo te llevo a Londres y la vas a romper’”, aseguró.

“Da lata que en Chile no se aprecie el talento que tiene en muchos sentidos: bailarines, cantantes, modelos, actores. Es más pituto que en verdad talento, por eso la gente que se va y termina resultando súper exitosa afuera, después cuando vuelve con esa sensación de que viene a saludar”, cerró Jhonatan Mujica.