¿La inspiró Peso Pluma? Thalía lanza nuevo álbum musical y es criticada por su estilo

Thalía ha sido una de las artistas mexicanas más destacadas de la industria del entretenimiento internacional durante muchos años, cautivando al público con su talento, carisma y versatilidad. Desde sus inicios en la televisión en programas infantiles y telenovelas juveniles hasta su consagración como un ícono global, la intérprete de “Amor a la Mexicana” ha dejado una marca indeleble en la cultura popular.

Eso sí, a pesar del reconocimiento que ha gando, la intérprete ha sido muy criticada por su más reciente propuesta musical, la que muchos aseguran “está malinfluenciada” por artistas como Peso Pluma.

Hace unos meses, Thalía se volvió blanco de críticas por el sencillo ‘Troca’, una colaboración con Ángela Aguilar. El haber trabajado con ella fue uno de los factores que “no ayudaron” a la canción ya que si bien la joven es una promesa musical y una de las intérpretes de regional mexicano más importantes de los últimos años, ha sido muy criticada por la forma en la que se expresa en sus entrevistas.

Por si fuera poco, el hecho de que el video fuera una animación también generó descontento, ya que, aunque se reconoce el esfuerzo detrás de este tipo de producción, los fanáticos esperaban ver a la cantante en su forma natural, no como una representación animada. Ahora, la intérprete parece haber escuchado las súplicas de los fans y los ha sorprendido con un anuncio.

Los seguidores de Thalía no han visto con buenos ojos que se aventurara en un tema con matices regionales, un estilo que ha ganado popularidad gracias a figuras como Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano y Fuerza Regida. Este fenómeno ha llevado a artistas como Shakira y ahora Thalía a explorar este género musical.

Ahora, la cantante ha anunciado el lanzamiento oficial de su nuevo álbum “A mucha honra”, con el cual se afianza en el regional mexicano a pesar de las críticas.

Junto con la revelación del próximo material de la mexicana, un gran número de fanáticos de la mexicana no pudieron evitar pedirle que deje de hacer “ese tipo de música” y que “regrese a lo que hacía antes”. Algunos incluso le señalaron que “deje de inspirarse” en Peso Pluma.

“Ya no queremos estas músicas, no suman nada, aburren”. “Soy tu fan desde hace muchos años pero estas canciones que sacas últimamente no me gustan para nada prefiero seguir escuchando tus canciones viejitas”. “Thalía quiere ser como el Peso Pluma”. “Porrr favoor no más música del estilo de Peso Pluma!!!”, expresaron internautas en redes sociales.

El album contará sencillos como ‘Troca’, ‘Te va a doler’, ‘Bebé, perdón’, ‘Choro’, ‘Silencio’ y lo que parece una nueva versión del clásico ‘Amor a la mexicana’. En octubre de 2023, la cantante ya había hablado de lo que sería este nuevo material discográfico, revelando es un homenaje a su infancia.

En un video publicado en redes sociales en aquel entonces, Thalía recorrió las calles de la colonia Santa María la Ribera y la zona de San Cosme, donde solía pasear junto a su madre, Yolanda Miranda.

“Uno de los límites de mi colonia era una calle ancha de camellón en medio que se llamaba San Cosme. Los fines de semana le decía a mi mamá que nos fuéramos a ‘sancosmear’”, relata.

Thalía ha estado experimentando con su estilo musical en el último año e incluso lanzó su propia serie documental ‘Thalia’s Mixtape: El Soundtrack de mi vida’ junto a Paramount Pictures en el que grabó covers de sus canciones favoritas de los 80s. Así que no es extraño que ahora quiera explorar el regional mexicano, después de todo, es un género que actualmente está siendo reconocido a nivel internacional.