La nueva canción que Taylor Swift dedica a Kim Kardashian para dejar atrás su riña del pasado

Este viernes, Taylor Swift sacudió al mundo con el estreno de su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, y como si no fuese suficiente, solo dos horas después, lanzó al mundo la segunda parte del mismo, subtitulada “The Anthology”, que contaba con 15 canciones nuevas. La artista explora sus más recientes rupturas amorosas con figuras como Joe Alwyn y Matthew Healy, sin embargo, hay una canción que sorprendió a todos por tener referencias a una figura muy controvertida en cuanto al entorno de la carrera de Swift: Kim Kardashian.

La ‘riña’ que existe entre ambas figuras está muy bien documentada, y Swift ya había comenzado a hablar de Kardashian en Reputation, pero ahora ha vuelto a arremeter, antes de dejar ir, contra la socialité.

¿Cuál es la canción que Taylor Swift dedica a Kim Kardashian en su nuevo álbum?

Con tan solo ver el título del tema, los fans lograron descifrar rápidamente quien sería la inspiración detrás de las palabras que Swift descargaba en el tema, y es que en el título con las letras en mayúsculas que forman el nombre de KIM. Se trata del tema número 24, “thanK aIMee”.

Empieza mencionando esa obsesión de Kim por estar morena: “Cuando me imagino mi ciudad natal, hay una estatua tuya de bronce bronceada con aerosol”. A principios de año, la socialité confesaba que tiene una cama solar en casa.

Taylor no esconde el daño que le ha hecho Kim: “Y siempre fue el mismo dolor punzante, pero soñé que un día podría decir: ‘Todo ese tiempo que estuviste lanzando golpes, yo estaba construyendo algo y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir’. Grité: ‘¡Que te j*dan, Aimee!’ al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba”.

Ella era apenas una adolescente cuando Kanye arremetió contra ella siempre con el beneplácito de Kim y ahora, Taylor reconoce que “no fue una pelea justa, ni una muerte limpia cada vez que aIMee pisoteó mi tumba y escribió titulares en el periódico local, riéndose de cada pequeño paso que daba”.

Y quizás, la frase más dura es la que recoge lo que pensaba su madre sobre todo lo que estaba ocurriendo: “Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa, pero ella solía decir que deseaba que estuvieras muerta”.

Reconoce también que siente que ella no sería la misma sin todo el daño que Kardashian le ha hecho y, por eso, le da las gracias: “Escribí mil canciones que no te parecen geniales. Construí un legado que no puedes deshacer. Pero cuando cuento las cicatrices, hay un momento de verdad y es que no existiría todo esto si no hubieras estado tú”.

Al finalizar el tema, deja entrever como espera dejar todo atrás, a pesar de mantener aún el resentimiento que tiene por la empresaria expareja de West, con quien Kardashian tuvo una hija, North, a quien menciona: “Y un día, tu hija llega a casa cantando una canción que sólo nosotras dos sabemos que es sobre ti, porque todo ese tiempo que estuviste lanzando golpes, fue todo para nada”.