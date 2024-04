“Le están comiendo la cabeza”: Daniela Aránguiz culpa a Canal 13 tras quiebre con Mateucci

No se sabe si estaba pasando las penas o celebrando. Lo cierto es que Daniela Aránguiz, tras compartir un par de tragos con su grupo de amigos, se refirió al sorpresivo quiebre amoroso con Luis Mateucci, quien la llamó desde Perú para decirle que su corazón estaba latiendo por otra mujer: su compañera de ¿Ganar o servir? Daniela Collet.

Tras ello, la exMekano fue contactada por el programa Que te lo digo de Zona Latina, donde culpó a Canal 13 de ser los responsables de su separación, asegurando que desde la producción le están lavando el cerebro al argentino con el fin de perjudicarlo para la gran final de Tierra Brava, que será este domingo 21 de abril frente a Fabio Agostini.

“El Luis no me ha hecho nada, nada. Al revés. Al Luis le están comiendo la cabeza dentro, para que pierda y gane Fabio. Y no se da cuenta, terrible de hueón”, fue para de lo que indicó en un mensaje de audio enviado a Sergio Rojas.

En sus palabras reveló con nombre y apellido a la persona que estaría detrás de la supuesta maquinación, identidad que fue ocultada por el espacio de farándula.

De lo que se entiende del mensaje, es que a Mateucci le podrían estar hablando de los últimos comentarios realizados por Daniela en su programa de TV+, donde se refirió a él como un amor más de amigo, lo cual podría haber sido mal interpretado por el argentino.

Según explicaron en Que te lo digo, tras esto Aránguiz se habría enemistado con la producción de Canal 13, quienes no la querrían ver “ni en pintura”, contó Paula Escobar.

¿Quién es Daniela Colett?

Daniela Colett, modelo y periodista brasileña cuyo nombre se hizo conocido en este país, tras casarse con el futbolista Eduardo Vargas.

La pareja comenzó a salir el año 2013 cuando el delantero y seleccionado nacional jugaba en Brasil, en el equipo Tigres. Tras cuatro años de pololeo, se casaron el 2017, matrimonio que terminó el 2022, con tres hijos en común.