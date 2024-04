“Me cag...”: Miguelito habló sin filtro sobre su sueldo de “Tierra Brava” y echó al agua a la producción

Uno de los rumores que sonó más fuerte sobre los sueldos de “Tierra Brava”, es que el comediante Miguelito fue el famoso peor pagado del reality show. Se rumoreaba que el exMCC habría desembolsado alrededor de $8 millones de pesos mensuales, mientras que sus compañeros ganaban en promedio $12 millones, incluso rostros que gozaban con menos fama que él.

El comediante estuvo de invitado en el programa de Willy Sabor, “La hora de tu podcast”, y sin filtro el locutor de radio dijo que le molestó que se hablara que Miguelito haya sido mal pagado en el reality show. “Me cag... Saludos a Ignacio Corvalán (productor de ‘Tierra Brava’)”, partió el comediante.

“Me dijo: ‘hueón, pero sí somos amigos del Mega, eres uno de los mejores pagados’”, agregó Miguelito, quien comentó que no tenía idea de los sueldos de sus compañeros al momento de negociar.

“A mí no me molesta, si bien es cierto, quizás salí trasquilado por el tema de la edición. A la gente no le gustó porque no estaban adentro 24/7. No saben las cosas que pasaban, no saben cómo uno llegaba al enojo”, añadió.

Le consultaron si es que volvería a “¿Ganar a servir?” por el billete que se podría llevar a su casa. “No creo que me paguen (lo que pida). Ya se hicieron la América conmigo porque nunca había estado una persona de talla baja en un reality”, partió.

“Sin querer queriendo, aunque la gente no lo reconozca, siento que fue atractivo que estuviera yo ahí”, agregó Miguelito.

El consejo que dio Miguelito a sus excompañeros de “Morandé”

Willy Sabor comentó que él fue contactado para el nuevo reality de Canal 13, y le hubiese gustado ir a una reunión para saber “a cuánto estaba tasado”, y por esto, Miguelito confesó que otro excompañero de “Morandé con Compañía” fue llamado, y el animador soltó que fue Kurt Carrera.

“Yo como amigo lo aconsejé”, partió Miguelito, “ya tienen un gran ejemplo conmigo y no quiero que les pase a ustedes. Le dije: ‘este tiene que ser el piso de ustedes, de ahí para arriba. Si les dicen menos, quédense cómo están, están tranquilos, relajados’”, agregó.

Sabor comentó que todos los personajes tienen un precio distinto, lo que es desmotivante para el resto que ganan muchas menos lucas. “Lo que pasa es que es como en cualquier pega, cada quién hace su arreglo. El hueón es hueón, en este caso fui yo”, comentó Miguelito.