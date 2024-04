“Me lo daba sin problemas”: Camila Nash confesó que evaluaron tener un hijo con Julio César Rodríguez

Mientras recordaba la relación de pareja que mantuvo con el periodista Julio César Rodríguez, Camila Nash sinceró que barajaron incluso la posibilidad de tener un hijo.

En la reciente edición del programa “Que te lo digo”, la actriz fue consultada por el panel acerca de su pololeo con el conductor de “Contigo en la Mañana”. Entre los hechos que dio a conocer, admitió que tuvo un problema con Fran García-Huidobro (antigua pareja de Julio César con la que fueron padres), pero señaló que pidió disculpas. Respecto a su romance con el rostro de Chilevisión, aseguró que iba muy seriamente encaminado.

“¿Qué quería Camila Nash de Julio César Rodríguez para pasar al siguiente nivel?”, le preguntó directamente Paula Escobar.

“Eso fue cuando recién estábamos partiendo y yo di mi inquietud de que sí me gustaría ser mamá, pero para Julio no era el momento porque llevábamos muy poco tiempo. Pero si se daba, y era una relación que podíamos sostenerla en el tiempo, obviamente yo iba a querer tener una familia con él”, comentó la exintegrante del extinto espacio televisivo “Calle 7″.

“Es un hombre súper generoso”

“Él es un hombre demasiado empoderado, que la tiene súper clara... está bien decirlo. (Y lo de ser padres) salió el tema por la prensa”, señaló Nash.

No obstante, con el transcurso del tiempo comenzaron a surgir problemas en el romance. “Hubo un momento en que la relación empezó a ya no ir, empezamos a tener diferencias, y él me dijo ‘un hijo no arregla las cosas, las hace más difíciles’, y me quedó clara”, sostuvo.

“Me dijo que si las cosas mejoraban y si yo quería casarme, me casaba. Si yo quería un hijo, me lo daba. Él nunca tuvo ninguna resistencia, nunca para él fue un tema de ‘no quiero’. Es un hombre súper generoso. Si él te puede hacer feliz, no se va a quedar en nada. Tú crees que si yo hubiera querido un hijo, me lo daba sin problemas”, aseguró Camila.