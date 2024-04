Muere participante estrella de “American Idol” y ganadora de un Grammy a sus 47 años

La participante estrella de la quinta temporada del programa “American Idol” y ganadora de un Grammy; Mandisa Hundley, fue hallada sin vida en su residencia a la edad de 47 años.

El deceso de la artista fue confirmado el pasado miércoles, 18 de abril de 2024.

El representante de Mandisa confirmó en un comunicado enviado a la revista People que: “Podemos confirmar que ayer Mandisa fue encontrada muerta en su casa”.

“En este momento desconocemos la causa de su muerte u otros detalles. Les pedimos sus oraciones para la familia y círculo cercano de amigos durante este periodo tan doloroso”, añade el escrito.

Mandisa nació en Citrus Heights, del estado de California, Estados Unidos. Esta estudió música y su gran pasión por el escenario la llevó a audicionar en la famosa competencia en el 2005.

En la quinta temporada de “American idol”, Mandisa se colocó en el noveno lugar e interpretó conocidas canciones como “I’m every woman”, de Chaka Khan, y “Don´t you worry ‘bout a thing”, de Steve Wonder.

En el 2017, Mandisa dijo en una entrevista con People que tuvo una “gran depresión y regresé a mis antiguos hábitos, la comida”. Esto provocó que ganara 120 libras que había perdido y sumó 75 más.