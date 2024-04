No escatimó en gastos: Pamela “Bichota” Leiva se gastó la vida con artículos de Karol G

Un abanico, una manta, polerones, jockey y hasta una bolsa para comprar el pan, fue lo que se compró Pamela Leiva, en la tienda oficial de la cantante colombiana Karol G, quien se presentará este 19, el 20 y 21 de abril en el Estadio Nacional, gastándose, literalmente la vida.

Si tiempo atrás la humorista sufría porque aún estaba pagando las cuotas de su fallido matrimonio y su ex la dejó con la tarjeta reventada, ahora se dio el gusto de arrasar con todo el merchandising disponible de la Bichota.

“Ya estoy modo Bichota, me fui al merch, ¡me lo compré todo! Yo nunca me había permitido algo así”, contó feliz a La Cuarta, como una niña con juguete nuevo, mostrando además, toda su valiosa adquisición en su cuenta de TikTok.

“Me gasté 325 lucas, pero me lo compré todo. Me compré el abanico, me compré la manta, me compré los polerones, las poleras, el jockey. De verdad que estaba como una barra chica ¡Te lo juro, te lo juro!”, confesó, revelando que fue su sobrina, quien le presentó las canciones de Karol G, quien la motivaba a seguir comprando.

“Me decía: ´dale nomás, dale, si ha sido el único lujo que te das’”.

También, aprovechó de pasar el dato para todas quienes quieran llevarse un recuerdo, indicando que la tienda oficial está ubicada desde el 16 de abril en Pedro de Valdivia Norte 691 y en el mismo Estadio Nacional.

Respecto al look que usará para el concierto, adelantó que lucirá una polera color rosado de su cantante favorita.

“Me gustaba mucho porque es ella sobre su tiburón, entonces me voy a poner esa polera creo que con unos jeans, todavía no sé si son unos jeans con cristal o con unos cargo”.

¿Cómo llegar al Estadio Nacional?

Lo primero, es que alrededor del recinto deportivo de la comuna de Ñuñoa habrá varios anillos de seguridad, los que se pueden pasar solo portando la cédula de identidad. Esto porque al ser las entradas nominativas, al escanear el documento, aparecerá tu ticket para el concierto.

Desde la organización explicaron que las personas extranjeras que no tengan cédula chilena, pueden portar su entrada y el pasaporte de su país de origen.

Para la salida, en tanto, las estaciones de metro de la Línea 6: Cerrillos, Franklin, Nuble, Estadio Nacional y Los Leones que estarán disponibles en horario extendido hasta las 1:30 de la mañana. Eso sí, Estadio Nacional es solo para ingresar y las otras solo para salir.

Además, se dispuso de los recorridos 113X, 115X, 201X, 301X, 203NX, 210X, 406X, 506Y, 506Y2, 516Y, 103Y del sistema Red de movilidad que tendrán un horario extendido para trasladar a los asistentes a los conciertos.